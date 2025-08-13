¿Cuáles son los números de Diego Cocca con Atlas en su primera etapa?

Luego de la renuncia de Gonzalo Pineda como entrenador del Atlas, el equipo rojinegro comenzó con la búsqueda de un nuevo director técnico que le permita volver a soñar con un campeonato; es por eso, que de manera sorpresiva han vuelto a contratar a Diego Cocca, quien fuera bicampeón con los Zorros en su primera etapa.

Además de los campeonatos, los números del argentino son bastante favorables, lo cual genera ilusión en los fans atlistas.

Cocca regresa al Atlas para el Apertura 2025 | Imago7

Primera etapa exitosa

Diego Cocca llegó al Atlas en tiempos de pandemia, incluso después de una etapa no tan fructífera en los Xolos de Tijuana. Al principio al equipo le costó; sin embargo, todo mejoró después, ya que, a lo largo de 98 partidos dirigidos, logró ganar 37, empató 25 y perdió 36. Su equipo anotó 114 goles a lo largo de su estadía, recibiendo solo 99, sumando al final un total de 136 puntos.

La primera etapa de Cocca en Atlas no solamente significa tener buenos números a secas, también tiene como recuerdo algunos de los mejores momentos de la historia rojinegra. Sin duda alguna, lo mejor que dejó el argentino fue el bicampeonato de Liga MX en los torneos de Apertura 2021 y Clausura 2022, los cuales le entregaron de inmediato el Campeón de Campeones al no haber existido otro campeón en aquel año futbolístico.

El argentino es uno de los mejores entrenadores del Atlas en la historia | Imago7

Dolorosa salida y presente incierto

Tan solo unos meses después de haberse ido del Atlas, Diego Cocca fue anunciado como nuevo estratega de Tigres, lugar en el cual duró tan solo cinco partidos al mando, todo debido a que la Selección Mexicana lo buscó para convertirse en el entrenador del mismo Tri, otra de las situaciones que le salieron más que contraproducentes, pues no tuvo para nada un buen paso como seleccionador, al dirigir solamente siete partidos para ser despedido tan solo cuatro meses después.

Recientemente, el último trabajo de Cocca como entrenador fue en Europa, dirigiendo al Real Valladolid, con quien no tuvo para nada una buena experiencia, pues en ocho partidos, solamente ganó uno y perdió todos los restantes.

Diego Cocca se reencontrará con Camilo Vargas | Imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Diego Cocca y su reencuentro con los Bicampeones: ¿qué jugadores siguen en el equipo?