Ibai revive la noche en que el Kun Agüero lo sorprendió con un encuentro inesperado con Messi

Ibai Llanos se convirtió en una de las figuras más relevantes del internet desde hace un par años, gracias a su gran número de seguidores y sus grandes proyectos. La Velada del Año ha sido un gran evento dentro y fuera del internet, aunque otro gran evento generó un revuelo.

Con un video en sus redes sociales, Ibai subió un video en el que habló de cómo conoció a Lionel Messi hace cuatro años. El español contó una divertida anécdota con el astro argentino y el cómo llegó a la casa de Messi con engaños de Sergio ‘Kun’ Agüero.

"En agosto de 2021, en época Covid total, el Kun Agüero acababa de fichar por el Barcelona e iba a cumplir uno de sus objetivos, que era jugar con Leo Messi. Pero resulta que una de esas tardes en las que yo estaba con el Kun, Messi se va del Barça. Claro... el Kun se quedó jodido. 'Ahora yo qué hago'. Había venido en parte por jugar con Messi... Messi se ha ido... Locura, locura, locura total. Dije: 'Bueno, este tipo debe estar triste, vamos a cenar por ahí con Coscu", comentó Ibai.

El influencer y empresario contó más acerca de dicho encuentro con Messi, el cual lo catalogó como una de sus mejores experiencias. "Yo iba todo tranquilo en el coche del Kun Agüero y veo que hay un montón de paparazzis. '¿Esto qué es? ¿Qué está pasando?' Nos abren la puerta del restaurante, entre comillas, yo no tenía ni idea de dónde estaba... Camino cinco pasos y viene la madre del Kun y me dice: 'Hola, amigo. Vas a disfrutar mucho. Tranquilo'. ¡No estaba en un restaurante, estaba en casa de Leo Messi!"

Sus problemas para ir al baño

Sin embargo, el momento clave en la reunión de Messi e Ibai no fue sobre un fan conociendo a su ídolo, sino un grave problema que sufrió el español. Llanos comentó los problemas intestinales que tuvo en la casa de ‘La Pulga’.

"Hay un momento de la cena donde yo me estoy cagando mucho. Pero estoy cagando mucho. El tema es que yo no tuve los huevos suficientes para decirle a Leo Messi: Leo, ¿dónde está el baño? Me hago caca", comentó en un tono cómico Ibai.

