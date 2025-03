Velada del Año V: Todo lo que tienes que saber del evento de Ibai Llanos

Se presentó oficialmente La Velada del Año V, la cual contará con tres mexicanos: Rivaldios, Carlos Belcast y Alana Flores. El evento boxístico entre streamers e influencers, organizado por Ibai Llanos, se llevará a cabo el próximo sábado 26 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España, donde se esperan cerca de 90 mil personas.

El primer duelo presentado fue el del mexicano Rivaldo (Rivaldios10) ante el streamer español Pereira (Peereira7). Y es que, esta rivalidad nació luego de un enfrentamiento de futbol entre las selecciones de streamers de España vs la de Latinoamérica, donde al parecer Pereira le faltó el respeto a Rivaldo y a México.

El cuarto choque contará con otro creador de contenido azteca y será una verdadera guerra de titanes. Los elegidos fueron dos muy conocidos del mundo del fitness, el español Andoni y el mexicano Carlos Belcast.

Sin duda, un de las peleas que mayor expectativa ha generado será la quinta de la cartelera, con la mexicana Alana Flores y la española Ari Geli saldando cuentas pendientes.

¿CÓMO QUEDÓ LA CARTELERA DE LA VELADA DEL AÑO V?

Rivaldios (México) vs Pereira (España)

Perxitaa (España) vs Gaspi (Argentina) 90 kg

Abby (España) vs RoRo (España) 57 kg

Andoni (España) vs Carlos Belcast (México)

Alana (México) vs Arigeli (España)

Viruzz (España) vs Tomás Mazza (Argentina)

The Grefg (España) vs WestCol (Colombia)

¿CUÁNDO, DONDE Y A QUÉ HORA SERÁ LA VELADA DEL AÑO V?

La Velada del Año V se llevará a cabo el sábado 26 de julio en el estadio La Catuja de Sevilla, España. Este evento podrá ser seguido como todas las ediciones pasadas a través del canal de Twitch de Ibai Llanos. Este comenzará al rededor de las 20:00 pm, horario de España, siendo las 13:00 pm, horario de la Ciudad de México.

