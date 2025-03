Diablos Rojos enfrentará a Charros de Jalisco en playoffs

Los Diablos Rojos Femenil finalizaron la temporada regular con una marca de 23-5 con el que terminó en el primer sitio y ahora se preparan para enfrentar a partir del martes a los Charros de Jalisco Femenil en la semifinal de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

La escuadra de Jalisco venció 2-0 a la Novena Escarlata en el encuentro de este domingo para asegurar su pase a los playoffs como el cuarto sitio del standing y de esta forma se convirtió en el rival de los Diablos en la postemporada.

Diablos Femenil | @DiablosFem|

Diablos llegó a Jalisco con el pase a playoffs y el primer sitio global asegurado pero sin tener definido a su rival de las semifinales, mismo que se definió este domingo con la victoria de la escuadra de los Charros, con quienes peleará el pase a la Serie de la Reina en un duelo se disputará martes y miércoles en el Estadio Panamericano (Juegos 1 y 2) y el viernes en el Estadio Alfredo Harp Helú (al menos en el Juego 3).

En el duelo de este domingo, la escuadra de los Charros anotó dos veces en la tercera entrada para de esta manera lograr la victoria con la que amarraron su boleto a la postemporada, dejando fuera a Olmecas de Tabasco y El Águila de Veracruz.

Semifinales definidas en la Liga Mexicana de Softbol

Series a ganar 3 de un máximo de 5 juegos.

Charros (4) vs Diablos Rojos (1)

Juego 1: MEX vs JAL | 11/marzo | Estadio Panamericano

Juego 2: MEX vs JAL | 12/marzo | Estadio Panamericano

Juego 3: JAL vs MEX | 14/marzo | Estadio Alfredo Harp Helú

*Juego 4: JAL vs MEX | 15/marzo | Estadio Alfredo Harp Helú

*Juego 5: JAL vs MEX | 16/marzo | Estadio Alfredo Harp Helú

Sultanes (3) vs Bravas (2)

Juego 1: LEO vs MTY | 11/marzo | Estadio Mobil Super

Juego 2: LEO vs MTY | 12/marzo | Estadio Mobil Super

Juego 3: MTY VS LEO | 14/marzo | Estadio Domingo Santana

*Juego 4: MTY VS LEO | 15/marzo | Estadio Domingo Santana

*Juego 5: MTY VS LEO | 16/marzo | Estadio Domingo Santana

*En caso de ser necesario

La Serie de la Reina arrancará el martes 18 de marzo.

