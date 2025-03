Djokovic quedó eliminado en la segunda ronda de Indian Wells: "He sufrido para tener el nivel que quiero"

Novakd Djokovic no ha tenido un 2025 sencillo y este sábado 8 de marzo quedó eliminado ante el neerlandés Boltic Van de Zadschulp, hoy en el puesto 85 del ranking, en la segunda ronda de Indian Wells.

El serbio comenzó en esta instancia por ser el sexto preclasificado, mientras que su rival era el 'Lucky Loser', al perder la Final de los clasificados ante Matteo Gigante.

Van de Zadschulp superó al exnúmero uno del mundo con parciales 2-6, 6-3 y 1-6, tras lo cual Nole reconoció que no hay excusas. "Las cosas han sido distintas para mí en los últimos dos años".

Nole quedó fuera en la segunda ronda de Indian Wells | CAPTURA

"He sufrido para tener el nivel que quiero. De vez en cuando hago unos buenos torneos, pero en general, es un desafío. Es un desafío para mí", declaró Djokovic en rueda de prensa.

El tenista serbio insistió que atraviesa una situación difícil, pues no es sencillo prepararse y quedar fuera tan temprano en un torneo. "Es lo que es. Nada te puede preparar para estos momentos. Tienes que vivirlos e intentar gestionarlos de la mejor manera".

Van de Zandschulp dio la sorpresa del torneo | CAPTURA

"No tengo excusas por una mala actuación. No es bueno cuando juegas así en pista, pero felicidades a mi rival. Es solo un mal día. Lamento mi nivel de tenis, considerando como he entrenado estos días. Para ser honesto, la diferencia entre la central y las otras pistas es enorme", finalizó.

Tras quedar eliminado, Djokovic emprenderá su viaje hacia el este para el Másters 1000 de Miami. El serbio aseguró que hablará con su preparador físico, Andy Murray, para definir un plan de acción de cara a este nuevo torneo.

Botic Van de Zandschulp with wins over Alcaraz, Djokovic, and Nadal in the last 7 months



