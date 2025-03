Tomas Machac se proclama campeón del Abierto Mexicano de Tenis

En Acapulco, los sueños se hacen realidad, Tomas Machac es prueba de ello. Con una sólida actuación, venció en dos sets, 7-6(6) y 6-4, al español Alejandro Davidovich Fokina para consagrarse campeón del Abierto Mexicano de Tenis.

El checo se adjudicó el primer título ATP de su carrera en una noche inolvidable en tierras mexicanas.

El primer set fue sumamente parejo, con ambos jugadores logrando una ruptura de servicio. Machac tuvo que llevar la definición al tie-break, donde se impuso en un apretado desenlace que se extendió hasta los ocho puntos.

La segunda manga inició con la misma intensidad, hasta que Machac consiguió un quiebre clave que no solo le dio la ventaja, sino que también apagó las esperanzas del español.

Con el impulso de ese momento, encadenó tres puntos consecutivos para sellar su primera victoria en una final del circuito.

