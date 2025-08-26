Precio del dólar hoy martes 26 de agosto: El peso mexicano gana algunos centavos

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $18.23 pesos a la compra y $18.88 pesos a la venta
Geovanni Rodríguez Catarino
| 2025-08-26
El dólar cedió unos centavos ante el peso.
Este martes 26 de agosto de 2025 el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.63 pesos, algunos centavos por debajo de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.68 pesos por unidad. 

 

Por otra parte, el billete verde se cotiza en promedio en $18.23 pesos a la compra y $18.88 pesos a la venta.

 

El dólar se cotiza promedio en $18.63 pesos por unidad/Google
El dólar se cotiza promedio en $18.63 pesos por unidad/Google |

 

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas del Banco?

 

Mientras tanto, en las ventanillas de cambio de las diferentes instituciones bancarias del país el valor del dólar es el siguiente:

 

Banco Afirme

 

Compra: $17.70 pesos

Venta: $19.20 pesos

 

Santander

 

Compra: $17.50 pesos

Venta: $19.20 pesos

 

BBVA Bancomer

 

Compra: $17.83 pesos

Venta: $18.96 pesos

 

Banamex

 

Compra: $18.07 pesos

Venta: $19.16 pesos

 

Banorte

 

Compra: $17.40 pesos

Venta: $19.05 pesos

 

Banco Azteca

 

Compra: $17.60 pesos

Venta: $19.09 pesos.

 

