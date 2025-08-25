CDMX y Edomex bajo alerta: frío al amanecer, lluvias fuertes y posible granizo este martes

La capital del país y el Estado de México enfrentarán un día marcado por cambios bruscos en el clima. El pronóstico oficial señala que este martes amanecerá con temperaturas bajas y bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde y noche se esperan lluvias fuertes, tormentas eléctricas y caída de granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en la CDMX las temperaturas oscilarán entre 14 y 16 grados como mínima y de 23 a 25 como máxima. El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado con alta probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

En el Estado de México, particularmente en el Valle de Toluca y zonas montañosas, el panorama será más severo: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, granizadas y rachas de viento de hasta 40 km/h. Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos y complicaciones en vialidades.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones ante posibles inundaciones, caída de árboles y afectaciones en la movilidad. También se exhorta a no arrojar basura en coladeras y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

El ambiente frío en las mañanas y el riesgo de lluvias por la tarde estarán presentes durante toda la semana, por lo que especialistas llaman a protegerse del cambio brusco de temperaturas, especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

