¿Qué es la legionelosis, la enfermedad que ya deja seis muertos en Nueva York?

La ciudad enfrenta un nuevo desafío sanitario con un brote de legionelosis, enfermedad también conocida como Legionnaires’ disease, que ya provocó la muerte de seis personas y mantiene a más de 111 casos confirmados bajo vigilancia médica, principalmente en la zona de Harlem.

La investigación identificó el foco en 12 torres de enfriamiento distribuidas en 10 edificios, entre ellos un hospital y una clínica de salud sexual. Todas fueron desinfectadas y están bajo control, pero la preocupación se mantiene mientras surgen nuevos reportes.

Los síntomas son similares a los de una neumonía: tos persistente, fiebre alta, dolor muscular. / Pixabay |

La legionelosis es una infección pulmonar grave causada por la bacteria Legionella. No se transmite de persona a persona, sino por inhalar microgotas de agua contaminada, que pueden desprenderse de sistemas de aire acondicionado, fuentes, regaderas o torres de refrigeración mal mantenidas.

Los síntomas son similares a los de una neumonía: tos persistente, fiebre alta, dolor muscular, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Si bien puede tratarse con antibióticos, se considera peligrosa en adultos mayores y personas con defensas bajas.

In Central Harlem, the source of the Legionnaires’ cluster is cooling towers. The bacteria is in the air, traveling across the neighborhood. That’s why we informed all residents, regardless of the building where they live or work. See my statement below. pic.twitter.com/sJtKNt1OV9 — Dr. Michelle Morse (@NYCHealthCommr) August 22, 2025

El brote ha generado polémica. Líderes comunitarios como el reverendo Al Sharpton y el abogado Ben Crump anunciaron una demanda, acusando al gobierno local de negligencia por no inspeccionar a tiempo las torres tras las tormentas de julio.

La comisionada de salud, Michelle Morse, aseguró que los niveles actuales en las torres son seguros y que los nuevos casos han disminuido gracias a las labores de desinfección. Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul señaló que “no hay forma de prevenir totalmente la enfermedad, pero monitorear las torres de agua es clave”.

Si bien puede tratarse con antibióticos, se considera peligrosa en adultos mayores y personas con defensas bajas./ Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Feid hace historia: ‘Ferxxo Green’ se convierte en un color oficial de Pantone