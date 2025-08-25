Feid hace historia: ‘Ferxxo Green’ se convierte en un color oficial de Pantone

El fenómeno urbano Feid volvió a marcar un precedente en la industria cultural. Esta vez no fue por un récord musical, sino por un logro estético que trasciende su carrera: el colombiano se convirtió en el primer artista latino en tener un color oficial certificado por el Instituto Pantone.

El anuncio coincide con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Se lo juro mor”. / IG: FEID |

La tonalidad lleva el nombre de “Ferxxo Green”, un verde eléctrico y vibrante que desde hace años ha acompañado la identidad visual del cantante, tanto en sus escenarios como en su vestimenta. Ahora, ese sello personal quedó inmortalizado en el catálogo global de colores más influyente del diseño.

De acuerdo con la descripción oficial de Pantone, este tono se inspira en las montañas verdes de Medellín y transmite valores como optimismo, independencia y energía compartida. Para Feid, representa también un tributo a sus raíces y a la fuerza de la cultura latina que lo impulsa.

Con esta distinción, el intérprete de “Feliz Cumpleaños Ferxxo” se une a un selecto grupo de personalidades que han trascendido la música a través del color. Prince con su púrpura “Love Symbol #2”, Jay-Z con su azul exclusivo o los Minions con su característico amarillo forman parte de esa lista, a la que ahora se suma el primer latino en lograrlo.

El anuncio coincide con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Se lo juro mor”, que ya ocupa los primeros lugares en plataformas digitales. Así, Feid no solo refuerza su presencia en la industria musical, sino que también expande su huella hacia el diseño, la moda y la cultura pop global.

Feid no solo refuerza su presencia en la industria musical, sino que también expande su huella hacia el diseño, la moda ./ IG: FEID |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ciervos con tumores alarman en EE.UU.: expertos explican qué ocurre con esta extraña enfermedad