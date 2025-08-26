Venus Williams sufre dolorosa derrota en su regreso al US Open

Venus Williams mostró algunos grandes servicios y potentes golpes de fondo en el Abierto de Estados Unidos frente a una multitud que la apoyó ruidosamente en el Estadio Arthur Ashe. Pero la veterana estadounidense cayó 6-3, 2-6, 6-1 ante Karolina Muchova, la undécima cabeza de serie.

Williams es la jugadora de individuales de mayor edad en este torneo de cancha dura desde Renee Richards en 1981. Sonrió, rió y bromeó durante su conferencia de prensa posterior al partido, hasta que un periodista le preguntó algo que la hizo recordar todos los problemas de lesiones y enfermedades que enfrentó durante años.

Venus Williams l AP

Feliz de volver a jugar

“¡Oh!, ¿qué me demostré a mí misma?” comenzó Williams, repitiendo parte de la pregunta. “Creo que para mí, volver a la cancha fue darme la oportunidad de jugar más saludable. Cuando juegas sin estar saludable, está en tu mente. No es sólo cómo te sientes. También te quedas atrapada en tu mente. Así que fue agradable estar más libre”.

Mientras pronunciaba esas últimas palabras, Williams inclinó la cabeza y cerró los ojos, que se llenaron de lágrimas. Después de varios segundos de silencio , el moderador del torneo terminó la sesión de preguntas y respuestas y Williams se levantó de su asiento al frente de la sala.

Muchova l AP

Revancha en el tenis

Fue apenas el cuarto partido de individuales de un regreso que comenzó en julio después de 16 meses fuera del circuito de tenis, tiempo marcado por el dolor de los fibromas uterinos por los que Williams se sometió a cirugía el año pasado .

“Mi equipo y yo trabajamos tan duro y tan rápido como pudimos. Literalmente no tomamos días libres. No he ido a cenar. No he visto amigos. No he hecho nada excepto entrenar durante tres meses tan duro como pude” , dijo Williams. “De cada partido que no gané , intenté volver y aprender y luego mejorar” .

No ha ganado un partido en el Abierto de Estados Unidos en individuales desde 2019 , cuando llegó a la segunda ronda. Desde entonces, Williams salió en la primera ronda en 2020, 2022 y 2023, y se perdió el torneo en 2021 y 2024.

US Open l AP

