Mujeres que están revolucionando NASCAR: Pilotos, líderes e ingenieras

El automovilismo ha sido históricamente dominado por hombres, pero cada vez más mujeres están demostrando que tienen la misma pasión, talento y destreza para competir al más alto nivel. En NASCAR, esta realidad es cada vez más evidente con mujeres destacándose como pilotos, ingenieras y líderes dentro del deporte.

En este Día Internacional de la Mujer, es importante reconocer a las figuras femeninas que están marcando la diferencia en NASCAR, inspirando a futuras generaciones y desafiando los límites establecidos en el automovilismo.

Katherine Legge: La primera mujer en siete años en competir en la NASCAR Cup Series

Katherine Legge, piloto británica de 44 años, hará historia este domingo al competir en el Shriners Children’s 500 en el Phoenix Raceway, convirtiéndose en la primera mujer en siete años en participar en una carrera de la NASCAR Cup Series. Legge estará al volante del Chevrolet No. 78 de Live Fast Motorsports, llevando consigo una carrera impresionante que abarca desde la IndyCar Series hasta la NASCAR Xfinity Series.

Regina Sirvent: Talento mexicano con proyección internacional

En México, el nombre de Regina Sirvent se está consolidando como uno de los más prometedores en el automovilismo. Con tan solo 20 años, Sirvent ha demostrado su talento en la NASCAR México Series, convirtiéndose en la primera mujer en competir en esta categoría.

Su pasión por las carreras comenzó a los nueve años en el karting, impulsada por el legado de su abuelo, quien también fue piloto. A los 14 años, debutó en los Trucks de NASCAR PEAK México, lo que la llevó a ser seleccionada en el programa NASCAR Drive for Diversity Youth.

En junio de este año, Regina estará compitiendo en el NASCAR Mexico City Weekend, un evento que reunirá a las principales categorías de NASCAR en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Será una oportunidad perfecta para que demuestre su capacidad frente a una audiencia global.

Alba Colón: Liderazgo femenino detrás del éxito

El talento femenino no solo está presente al volante, también detrás de los equipos técnicos. Alba Colón, originaria de Salamanca, España, y criada en Puerto Rico, es un claro ejemplo de esto. Con una formación en Ingeniería Mecánica, Colón ha trabajado desde 1994 en General Motors, siendo clave en el desarrollo de automóviles de carrera.

En 2018, Colón asumió el rol de Directora de Sistemas de Competencia en Hendrick Motorsports, donde lidera aspectos como simulación, adquisición de datos y desarrollo tecnológico. Su trabajo ha sido fundamental para que este equipo se mantenga en la cima de la NASCAR Cup Series.

Pioneras que abrieron camino en NASCAR

El camino no ha sido fácil, pero mujeres pioneras en NASCAR abrieron las puertas para que nuevas generaciones puedan competir sin barreras. Algunas de las figuras más destacadas son:

Sara Christian (1949): Primera mujer en competir en una carrera de NASCAR.

Primera mujer en competir en una carrera de NASCAR. Janet Guthrie (1970): Primera mujer en participar en las 500 Millas de Daytona y las 500 Millas de Indianápolis.

Primera mujer en participar en las 500 Millas de Daytona y las 500 Millas de Indianápolis. Robin Dallenbach (1982): Piloto más joven en clasificar para una carrera a los 18 años.

Piloto más joven en clasificar para una carrera a los 18 años. Danica Patrick (2013): Primera mujer en liderar una vuelta y lograr una pole position en la Daytona 500.

Un futuro prometedor para las mujeres en NASCAR

El crecimiento de la participación femenina en NASCAR es evidente y cada vez más mujeres están ocupando roles clave en las pistas y en los equipos técnicos. Con pilotos como Katherine Legge y Regina Sirvent, o líderes técnicas como Alba Colón, el mensaje es claro: el talento y la pasión por el automovilismo no distinguen género.

El próximo NASCAR Mexico City Weekend, a celebrarse del 13 al 15 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, será una gran vitrina para que talentos como Regina Sirvent brillen ante una audiencia global. Además, este evento destaca el compromiso de NASCAR con la diversidad e inclusión, promoviendo cada vez más la participación de mujeres en todos los niveles del automovilismo.

NASCAR: Impulsando la diversidad en el automovilismo

La National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. (NASCAR) ha jugado un papel fundamental en la inclusión femenina en el automovilismo, impulsando programas como el Drive for Diversity para brindar oportunidades a mujeres y minorías en este deporte.

Con más de 1,200 carreras en 11 países, NASCAR continúa evolucionando y rompiendo barreras, dando lugar a que el talento femenino brille tanto al volante como en roles técnicos y de liderazgo.

