Partidos de hoy jueves 8 de enero

El segundo jueves del año y el preámbulo a los eventos del fin de semana traen consigo momentos emocionantes y partidos de primer nivel; desde España con las Semifinales de la Supercopa, en Inglaterra con el cierre de la Jornada 21 de la Premier League, la Supercopa de Francia, la Jornada 18 de la Serie A y los juegos de temporada regular de la NBA.

Futbol

El balompié mundial se roba las cámaras con el Derbi de Madrid en las Semifinales de la Supercopa de España, donde el Real Madrid enfrentará al Atlético de Madrid en el Estadio King Abdullah Sports City, donde el ganador enfrentará al Barcelona en la gran final.

Atlético de Madrid vs Real Madrid - 13:00 - SKYSPORTS

Equipo del Real Madrid I AP

Las acciones continúan 6,327 kilómetros al sureste con la mejor liga del mundo, pues la Premier League cierra su jornada doble con un último partido entre dos históricos de Inglaterra, desde la ciudad de Londres.

Arsenal vs Liverpool 14:00 - TNT SPORTS/HBO MAX

Equipo de Liverpool I AP

Desde Italia, la Serie A también cierra su jornada doble con un par de partidos que podrían definir la parte alta de la tabla. Junto con la liga italiana, también la Supercopa de Francia cierra su jornada de mirada de semana, con el duelo correspondiente a la Final.

Equipo del PSG I AP

Cremonese vs Cagliari - 11:30 - ESPN

AC Milan vs Genoa - 13:45 - ESPN

PSG VS Marsella - 12:00 - FOX ONE

Serie A I AP

Básquetbol

Finalmente la NBA continúa su camino de la segunda mitad de la temporada regular, la cual comienza a formar el rumbo de los playoffs de la temporada 25/26.

Minnesota Timberwolves vs Cleveland Cavaliers - 19:00 - NBA PASS/PRIME

Utah Jazz vs Dallas Mavericks - 20:00 - NBA PASS