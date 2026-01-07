Pedro Caixinha explica por qué decidió volver a la Liga MX para dirigir al Juárez

Pedro Caixinha volvió al futbol mexicano para emprender su cuarta etapa en un equipo de la Liga MX esta vez en la dirección técnica de Juárez. A un par de días de su debut en el Clausura 2026, el entrenador portugués compartió públicamente los motivos que lo llevaron a aceptar el proyecto de los Bravos.

Durante una reciente entrevista, Caixinha explicó que la propuesta presentada por la directiva de Juárez fue determinante para su decisión. De acuerdo con el estratega, el proyecto contempla un proceso de desarrollo sostenido que busca fortalecer al equipo tanto en lo deportivo como en lo estructural, con una visión a mediano y largo plazo dentro del futbol mexicano.

“Regrese porque me presentaron un proyecto que quiere crecer y en este momento que se que vamos a tener ese crecimiento nada me dará más gusto que mantener ese nivel competitivo del equipo y con el nivel estructural que tenemos... Estamos en creer y creemos mucho en el crecimiento de esta institución… y ese es el proceso que me gusta estar involucrado”, señaló el técnico para TUDN.

Regresó a la Liga MX | IMAGO7

El proyecto deportivo que lo motivó

El técnico portugués añadió que su decisión estuvo relacionada con el ambiente laboral y la claridad en la toma de decisiones. En ese sentido, destacó la importancia de trabajar en un contexto donde exista comunicación y objetivos compartidos entre todas las áreas del club.

“Me identifico y disfruto más de mi trabajo cuando tengo personas que nos llevamos muy bien y que no hay decisiones políticas por detrás, todos estamos en los mismo, sabemos que vamos a pasar por momentos delicados y buenos, pero sabemos que es un proceso y eso es para mi lo más importante, y por eso acepte este reto”, aseguró.

Elogió las decisiones del equipo | IMAGO7

Caixinha señaló que, en su caso, el cuadro fronterizo se ha caracterizado por cumplir con sus compromisos y por buscar un crecimiento ordenado, sin que eso implique competir directamente en términos económicos con los clubes de mayor presupuesto de la Liga MX.

“Primero porque es un club muy cumplidor, es un club que está queriendo crecer de una manera sustentada y no quiere decir que tenga que competir de tú a tú con los equipos, pero en el futbol sabes que puedes competir de distintas maneras en la cancha”, comentó.

Finalmente, el entrenador portugués reiteró su visión sobre la competencia y la estructura de la liga, destacando que el desempeño deportivo también depende de la forma en la que cada institución se organiza para alcanzar sus objetivos.