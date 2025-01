¡Oficial! Trevor Bauer sale de Diablos Rojos y regresa a Japón

Es oficial, Trevor Bauer tiene nuevo equipo fuera de nuestro país. El extraordinario chocolatero norteamericano ha dejado México con rumbo al país del sol naciente, para volver a ponerse la casaca de los Baystars de Yokohama.

Bauer, ganador del Cy Young, se va dejando un grato recuerdo en los aficionados mexicanos, al obtener varios galardones colectivos e individuales.

Trevor Bauer | AP|

Su agente, Rachel Luba, fue quien confirmó la noticia por medio de sus redes sociales.

“Es hora de conseguir ese Sawamura” fueron las palabras de su agente para anunciar su salida del equipo de la Ciudad de México.

De igual forma, en sus redes, el equipo Escarlata se despidió del pitcher de 34 años, deseándole todo el éxito y reconociendo sus galardones. “Gracias por tanto, Trevor Bauer, siempre serás parte de la familia Escarlata. Nos vemos pronto, campeón”, fueron las palabras del equipo en redes.

Gracias por tanto @BauerOutage siempre serás parte de la familia escarlata. Nos vemos pronto campeón 🫂🏆👑 #KingOfSwords🗡️ pic.twitter.com/UkqqEBElYe — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) January 27, 2025

Bauer, igual se tomó el tiempo de dedicarle un momento a su ahora exequipo. “Diablo for life. Gracias por todo, nación Escarlata. I´ll see you guys again”, finalizó Bauer en redes.

Premios de Trevor Bauer con el conjunto Escarlata

El pitcher norteamericano, fue galardonado como: Pitcher del año, campeón de juegos ganados, campeón de ponches, récord de más ponches en un juego de nueve entradas (19); Campeón Zona Sur, Campeón Serie del Rey. De igual forma, estuvo en el Juego de Estrellas 2024 y logró dos entradas inmaculadas.

Trevor Bauer | @baystar_official |

