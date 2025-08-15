“Los pensamientos no le corren muy bien”: Gala Montes arremete contra ‘Chicharito’

Este fin de semana, el cuadrilátero será testigo de un esperado enfrentamiento entre Gala Montes y Alana Flores, dos figuras que no solo han ganado notoriedad por su talento en el boxeo, sino también por sus personalidades francas y sin filtros. Sin embargo, antes de medirse en el ring, ambas han acaparado titulares por sus declaraciones en torno a la reciente polémica que involucra a Javier 'Chicharito' Hernández.

Las declaraciones del delantero mexicano en redes sociales provocaron un intenso debate sobre igualdad, estereotipos y el papel de las mujeres en distintos ámbitos, desde el deporte hasta la vida cotidiana. Las palabras del futbolista generaron reacciones encontradas y entre las voces críticas se sumaron las de Montes y Flores, quienes no dudaron en dar su opinión pública sobre el tema.

Durante su participación en el programa Faitelson sin Censura de TUDN, ambas personalidades aprovecharon para dejar en claro sus posturas. Gala Montes lanzó una serie de comentarios directos contra el jugador, mientras que Alana Flores, con un tono más moderado, compartió su perspectiva sobre el derecho de las mujeres a decidir su camino sin prejuicios.

Sus comentarios siguen dando de que hablar | IMAGO7

Gala Montes: “Los pensamientos no le corren muy bien”

Fiel a su estilo frontal, Gala Montes no se guardó nada al opinar sobre el exseleccionado nacional. La actriz y boxeadora calificó las declaraciones de 'Chicharito' como el reflejo de ideas que todavía necesitan cambiar en la sociedad, asegurando que el futbolista no tendría el valor de expresar sus opiniones frente a frente.

“No lo van a decir públicamente, Chicharito no va a salir a decir ‘a mí me molesta’, simplemente va a hacer este tipo de videos para generar controversia e intentar cambiar al mundo, pero ya vio que por ahí no es”, expresó Montes. Añadió que su objetivo es combatir ese tipo de pensamientos que considera obsoletos y que fomentan la polarización.

Además, Gala hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto que figuras públicas pueden tener en la opinión de la gente. Compartió que su propia vida ha sido ejemplo de romper estereotipos, creciendo en un hogar liderado por mujeres y defendiendo que hombres y mujeres puedan desempeñar cualquier rol, dentro o fuera del hogar, sin que esto implique prejuicios.

Respondió al delantero | X

Alana Flores: “Es divertido tener metas y objetivos propios”

Por su parte, Alana Flores admitió que no vio el video completo con las declaraciones de 'Chicharito', pero sí alcanzó a percibir el revuelo que causó gracias a los memes y comentarios en redes. Desde su experiencia personal, subrayó que las mujeres deben tener la libertad de buscar sus metas y planificar su futuro sin estar sujetas a juicios externos.

“La verdad es que yo solo vi los memes, no el video completo. Lo que puedo decir de mi experiencia es que es divertido tener cosas qué hacer por ti, tus metas, objetivos, pensar a futuro qué es lo que quieres lograr con tu carrera, persona, y dentro de la familia”, señaló Flores.

La creadora de contenido, también conocida por su relación con el futbolista del América Sebastián Cáceres, remarcó que cada persona tiene su propio concepto de éxito y que la vida profesional y personal pueden coexistir sin problemas. Sus declaraciones, al igual que las de Montes, han generado expectativa de cara a un combate que ahora no solo se disputa en el ring, sino también en la arena de la opinión pública.

Minimizó los comentarios de Chicharito | X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alana Flores revela cuándo podría casarse con Sebastián Cáceres