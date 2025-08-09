Alana revela la importante promesa que Sebastián Cáceres le hizo previo al América vs Querétaro

La Águilas del América vuelven a la acción después de un a insípida participación en la Leagues Cup donde no pudieron ganar un solo partido en tiempo regular y terminaron por quedar eliminados en la Primera Fase.

Con un nuevo chip el conjunto comandado reanudan las acciones en la Liga MX con el recibimiento a los Gallos Blancos del Querétaro dentro de la fecha 4, previo a este duelo Alana Flores, novia de Sebastián Cáceres hizo una importante revelación que le hizo el jugador.

Alana Flores l X:alanafloresf

La influencer apareció en las afueras del Estadio Ciudad de los Deportes y ante la pregunta sobre si el uruguayo haría gol, ella fue contundente con su respuesta afirmando que le prometió hacerlo.

“Sí, ya me dijo que pronto, es que hay que subir el promedio de gol por año”, terminó por mencionar la regiomontana ante la pregunta del reportero de RÉCORD Esteban Garrido.

Cáceres ya le prometió gol a Alana.



“Hay que mejorar el promedio de gol por año”



@egarrido12_ pic.twitter.com/LoevKfGNBr — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 10, 2025

¿Cuántos goles tiene Cáceres en el América?

El defensa uruguayo ha disputado un total de 172 partidos desde su llegada al América; sin embargo, sus goles debido a su posición no es su principal arma y apenas registra cuatro goles y dos asistencias en todas las competiciones.

Sebastián Cáceres l IMAGO7

¿Cómo reanuda América el Ap2024?

Las Águilas del América reanudan su participación, los azulcremas llegan a este juego ubicados en la sexta posición tras tres juegos disputados con apenas 5 unidades tras registrar una victoria y dos empates en el actual torneo.

América l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA VS QUERÉTARO SUFRE RETRASO DEBIDO A TORMENTA ELÉCTRICA