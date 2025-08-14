Alana Flores revela cuándo podría casarse con Sebastián Cáceres

La streamer Alana Flores, pareja del defensa uruguayo Sebastián Cáceres, se ha convertido en figura recurrente en la cancha, sobre todo al finalizar los compromisos, cuando se les ve juntos. Ahora, de acuerdo con la propia streamer, ya tendrían fecha para hacer oficial su relación.

Recientemente, Alana fue invitada al programa Faitelson sin Censura, donde habló abiertamente de su romance y de cómo ha cambiado su perspectiva sobre los futbolistas. Aunque es originaria de Monterrey y aficionada a Rayados, confesó que ahora su corazón también late por las Águilas

Habló de su relación | X

“Yo me iría a donde él fuera”, respondió cuando le preguntaron si apoyaría a Cáceres en caso de dejar al América.

La creadora de contenido reconoció que en ocasiones ser pareja de un futbolista puede ser complicado, pero destacó que las redes sociales y la vida personal pueden mantenerse separadas. “Es la más bonita y estable que he tenido. Tenía otro concepto de los futbolistas, pero él me ha demostrado todo lo contrario”, afirmó.

Confesó su felicidad | X

¿Fecha de Boda?

Además, habló de cómo comparten pasiones fuera del futbol, como el boxeo. “Él se emociona, está contento y sufre. Cuando recién comenzamos a salir, mi equipo de trabajo lo conoció porque me acompañaba a mis entrenamientos y nuestros horarios eran distintos”, relató.

En cuanto a planes a futuro, la streamer adelantó que la fecha para una posible boda llegaría después del próximo Mundial de futbol.

Reveló fecha de boda | X

