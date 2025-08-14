Alana Flores vs Gala Montes: Esto es todo lo que debes saber

El evento Supernova Orígenes, parece que no será un fracaso después de todo, pues las presentaciones musicales y las peleas parecen ser lo suficiente atractivas para tener en este momento a miles de fans esperando el comienzo.

¡CONTINÚAN LOS PROBLEMAS! 🚨



Alana Flores y Gala Montes protagonizaron un caluroso momento previo al Supernova Strikers Amigo. 🔥



Alana: “Qué satisfacción tan grande va a ser ganarte bajo tus propias condiciones”. 🥊



La pelea estelar

Si bien los combates luces atractivos por sí mismos, hay uno que destaca sobre los demás; la lucha entre la streamer, Alana Flores y la cantante, Gala Montes, mismo que es presentado como el combate estelar.

Pese a que ambas peleadoras se dedican al mundo del entretenimiento, no es secreto que Alana cuenta con un historial de boxeo muy extenso y que le da sin duda un ‘plus’ de ventaja sobre Gala.

La creadora de contenido llega a su cuarta lucha en este tipo de formato (siendo las anteriores en el evento de La Velada del Año III, IV Y V, respectivamente), con una marca perfecta de tres peleas y tres victorias. Por su parte, es la primera vez que Gala Montes sube a un cuadrilátero.

Alana Flores y sus títulos | @alanafloresf

Se volvió personal

Pese a que todo parecía ir normal y sobre lo planeado en el combate, distintas situaciones hicieron que ambas peleadoras se ‘enemistaran’ de cara a su combate, teniendo roces en redes sociales e incluso insultándose en su careo final en un evento con David Faitelson.

Entre burlas e indirectas, cantante y creadora de contenido prometer dar en el cuadrilátero más garra que el resto de las peleas del evento y aunque Alana va como candidata a la victoria, todo puede pasar este domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Póster oficial de SUPERNOVA | CAPTURA DE PANTALLA

