Alana Flores da tremendo golpe a Sebastián Cáceres

La pareja sensacion de México tuvo otro momento icónico en su noviazgo y las redes no paran de hablar de ellos, pues no es para menos que la streamer mexicana, Alana Flores y el defensor de las águila el América, Sebastián Cáceres, se han convertido en un de las parejas favoritas del medio deportivo.

Alana Flores y Sebastián Cáceres | IG:@alanafloresf

Amor en Coapa

Durante uno de los últimos entrenamientos del América previo al juego contra Tigres, el defensor uruguayo recibió una grata sorpresa, pues su novia lo visitó durante las prácticas, momento que quedó documentado en las redes de Alana.

Lo divertido de la tarde vino al finalizar la práctica azulcrema, pues Cáceres se acercó a saludar a su novia y tras un abrazo, ésta o recibió un gancho directo al estómago. El golpe fue tan fuerte que el jugador escupió el agua de la boca.

pic.twitter.com/EXxbTBRxSK — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) August 15, 2025

Alana Flores está a solo unos días de disputar su perla contra Gala Montes en el evento Supernova Orígenes. Por su parte, Cáceres y el América viajarán a Monterrey para enfrentar a los Tigres en la Jornada 5 del Apertura 2025.

Póster oficial del evento Supernova | CAPTURA DE PANTALLA

