Supernova Strikers: ¿Cuándo y dónde ver el evento de boxeo de creadores de contenido?

El próximo domingo 17 de agosto se llevará a cabo la esperada función de Supernova: Orígenes, un evento que reunirá a creadores de contenido y personalidades del espectáculo sobre el ring. La velada promete emociones intensas, con la pelea estelar entre la streamer Alana Flores y la actriz Gala Montes, duelo que ha generado gran expectación entre los fanáticos.

X: @supernovaboxing

La función no solo será un espectáculo deportivo, sino también un espacio que busca acercar el boxeo a nuevas audiencias, combinando entretenimiento y pasión por el deporte. Los asistentes podrán disfrutar de una cartelera variada con diferentes combates, donde cada enfrentamiento sumará al ambiente de fiesta que se prepara alrededor del evento.

Con esta propuesta, Supernova: Orígenes apunta a consolidarse como una alternativa fresca dentro del boxeo, demostrando que el cuadrilátero también puede ser escenario para talentos que, aunque no vienen del ámbito profesional, desean vivir la experiencia de subirse al ring y brindar un espectáculo a la altura de las expectativas.

X: @supernovaboxing

¿Dónde ver Supernova: Orígenes?

Fecha: Domingo 17 de agosto

Domingo 17 de agosto Hora: 17:00 horas del centro de México

17:00 horas del centro de México Lugar: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Palacio de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: Azteca 7, Twitch, YouTube, Facebook (plataformas oficiales)

X: @supernovaboxing

También te puede interesar: ¿El Perro vuelve a la TV? Enrique Bermúdez manda enigmático mensaje