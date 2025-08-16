¡Crazy Train en la Premier! Aston Villa y Newcastle debutan con Ozzy Osbourne de fondo

El inicio de la Premier League ha tenido momentos bastante emotivos debido a que en el parón de verano, desafortunadamente han fallecido figuras emblemáticas tanto del deporte como de otros aspectos a nivel mundial. Tal es el caso de Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes han sido homenajeados por los equipos en los que militó el portugués; sin embargo, dos equipos externos a ello, han decidido hacer un homenaje a la leyenda de la música, Ozzy Osbourne.

Aston Villa y Newcastle empataron a cero | AP

Al ritmo de Crazy Train

Aston Villa y Newcastle United se enfrentaron uno a otro en el inicio de la temporada 2025-2026 de la Premier League; el resultado final terminó sin anotaciones para ninguno de los dos equipos en lo que puede ser el partido menos emocionante de la primera jornada; no osbtante, el momento de nostalgia se vivió antes de que el resultado fuera decepcionante.

Con las dos oncenas titulares preparadas para ingresar al partido, Villa Park, casa de Aston Villa, comenzó a sonar de fondo Crazy Train, canción famosa de Ozzy Osbourne, quien perdiera la vida el pasado 22 de julio. La tribuna se llenó de una algarabía distinta, pues entre pirotecnia, un tifo dedicado al entrenador rival y la canción de fondo, el ambiente parecía inmejorable.

En memoria de Ozzy Osbourne (Q.E.P.D.), los jugadores de Aston Villa y Newcastle salieron a la cancha escuchando ‘Crazy Train’ en Villa Park. Ozzy Osbourne era declarado un fan del Aston Villa 💜 pic.twitter.com/St2SXuIvnN — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) August 16, 2025

Ozzy Osbourne y su pasión por Aston Villa

Ozzy Osbourne, conocido mundialmente como el “Príncipe de las Tinieblas” y líder de Black Sabbath, siempre mantuvo un vínculo especial con Aston Villa, el club de su ciudad natal, Birmingham. El cantante solía presumir su afición por los Villans en entrevistas y eventos, destacando que verlos jugar era parte de su identidad como inglés y como brummie.

Su pasión no se limitaba solo al futbol. Ozzy también fue un gran fanático de la cultura popular, incluyendo la lucha libre. Durante los años ochenta y noventa, el músico participó en eventos de la WWE, llegando incluso a aparecer en WrestleMania 2 acompañando al equipo de los British Bulldogs. Su amor por el espectáculo deportivo lo convirtió en una figura icónica que trascendía la música.

WWE dedicó su programación reciente a Osbourne | wwe.com

