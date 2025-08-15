Lalo Trelles explota contra Pedro Sola: "Ternurita"

Eduardo Trelles, quien se ha alejado de los medios de comunicación, ahora en otra faceta de su vida ha reaparecido de manera sorpresiva tras arremeter contra el posteo en redes sociales de Pedro Sola quien remarcó las malas condiciones de la CDMX.

El presentador de ‘Ventaneando’ hizo un posteo desde su cuenta de X, antes Twitter, en la que hace referencia la decadencia de la infraestructura de la Ciudad de México; sin embargo, no tenía en cuenta que alguién le respondería de manera inesperada.

¿Qué publicó Pedro Sola?

Pedro Sola hizo el siguiente posteo: “No cabe duda que el destino nos alcanzó, la ciudad se hunde, se inunda y desbordan las cañerías, se abren socavones, los baches son más cada día, el metro se descompone a diario, la delincuencia desatada, uff!!!, le sigo.

El integrante de TV Azteca hizo referencia a las situaciones que se han presentado últimamente en la capital de la República Mexicana.

Eduardo Trelles respondió

Tras la publicación de Pedro Sola una cuenta parodia del actor Damián Alcázar dijo que por situaciones políticas el presentador no había hecho mención de que la situación tiene años atrás: “Lo único que se desató fue tu lengua antes del 2018 México estaba peor que nunca pero como le perdonaban los impuestos a tu jefe te hacías wey y no decías nada.

Fue al comentario del falso Alcázar que el excomentarista de Televisa Deportes sentenciaría: “Vuelve a opinar con cero inteligencia, Pedro Sola, Ternurita…pero eso sí de ahí a cobrar”.

