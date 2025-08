Pedrito Sola fue hospitalizado de emergencia y sometido a una cirugía

El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, fue hospitalizado de emergencia y sometido a una cirugía necesaria, luego de realizarse estudios médicos en los que se le detectó un padecimiento. “Una situación muy incómoda”, comentó.

Lo hospitalizan por recomendación médica

Durante el pasado fin de semana, el especialista en espectáculos, de 78 años de edad, tuvo que internarse y, por recomendación de los médicos, fue llevado al quirófano debido al mal que le detectaron.

Fue durante le pasado fin de semana que Pedrito fue hospitalizado/IG: @ventaneandouno|

Pedro Sola explica lo sucedido

Ya recuperado, Pedrito Sola regresó a la conducción del programa Ventaneando, de TV Azteca, siendo él mismo quien explicó qué fue lo que le pasó y cuál es su estado de salud actual.

“Me hicieron una intervención médica. Por años me realizo una colonoscopia para saber qué ocurre dentro de mí. Encontraron que hay un pólipo y me lo quitaron”, comentó Pedrito Sola.

Fue el mismo Pedro Sola quien explicó cuál es su estado de salud/IG: @ventaneandouno|

Envía mensaje de tranquilidad a sus fans

El conductor aseguró que se encuentra en buen estado tras la intervención:

“Salí bien. No (duele). Una situación muy incómoda. No encontraron nada malo (durante los estudios) y me siento muy bien”, agregó el especialista en la farándula.

Pedrito ya retomó su actividad como conductor de Ventaneando/IG: @ventaneandouno|

Reacciones del público

Los mensajes de cariño por parte del público no se hicieron esperar:

“Te queremos, Peter”,

“Pedrito, cuídate mucho”,

“Excelente, hay que escuchar a nuestro cuerpo”,

fueron algunos de los comentarios dedicados al querido conductor.

