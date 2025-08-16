¡Inolvidable! Wolverhampton también rinde homenaje a Diogo Jota con impresionante tifo

La primera jornada de la Premier League en la temporada 2025-2026 ha traído momentos más que emotivos debido a los homenajes que se han presentado para Diogo Jota, quien falleciera desafortunadamente el pasado 3 de julio.

Dichas muestras de cariño y respeto comenzaron el pasado viernes, cuando los Reds del Liverpool dedicaron gran parte del protocolo de inicio a recordar a su eterno número 20, Ahora, el homenaje más reciente estuvo a cargo de los Wolves, el equipo que llevó al portugués al futbol inglés.

Diogo Jota y André Silva recordados en el duelo de Liverpool | AP

"Serás siempre recordado..."

Momentos previos a su partido en contra de Manchester City, la afición de Wolverhampton presentó algunos detalles dedicados a su exjugador. Por supuesto, uno de los que más resaltaban eran las playeras con el conocido número 18 que portaba Jota en su paso por el equipo.

Pero sin duda, el momento que puso nostálgico a más de uno fue cuando detrás de una de las porterías, apareció el impresionante tifo en alusión a Diogo Jota; en él, se puede ver la imagen del jugador en color dorado recordando a un icónico festejo de gol que tuvo con ellos. En la parte de abajo, los aficionados dedicaron unas palabras para él.

"Serás siempre recordado cuando camines en los campos de oro", se puede leer debajo de la imagen.

Más homenajes de la manada

Tal y como lo hizo Liverpool al minuto 20 de su partido, ahora los Wolves lo hicieron al 18; se trata del minuto de aplausos, el cual fue representado en ese minuto debido a que ese era el número que portaba Jota en su estadía con el club.

El minuto de silencio previo al partido, no fue como tal de esa manera, pues los fanáticos prefirieron convertirlo en un minuto de aplausos, el cual después se convirtió en cánticos entonando "Diogo, Diogo", los cuales llevaron a las lágrimas a más de uno de los presentes.

Tifo gigante en honor a Jota | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Richarligol! Nuevo golazo del brasileño para firmar doblete en goleada de Tottenham