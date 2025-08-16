Alana Flores asegura que Sebastián Cáceres la acompañará en su pelea ante Gala Montes

Alana Flores, la creadora de contenido y amante del boxeo, peleará este domingo ante Gala Montes, en uno de los combates con más tensión de Supernova Strikers. La streamer tendrá una motivación extra: la presencia de su pareja.

X: @alanafloresf

Cáceres acompañará a Alana Flores en su combate con Gala Montes

El defensor del América, Sebastián Cáceres acompañará a Alana Flores en su pelea, así lo confirmó la creadora de contenido previo al combate. Además, aseguró que es la segunda ocasión que podrá ir a verla.

"Sí va a estar en mi pelea (Cáceres) esta es la segunda vez que va a estar presente en una de mis peleas. Cuando yo lo conocí me fue a ver a Colombia, y ahora va a estar por fin acompañándome y eso también me motiva muchísimo", dijo Alana Flores.

¡CÁCERES ESTARÁ PRESENTE! 🔥



Alana Flores confirma que su novio, Sebastián Cáceres estará presente en su pelea del día domingo. 🥊



📹 @DanielEstradaN pic.twitter.com/8jpzlsb0I7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 16, 2025

¿Cuáles han sido las peleas de Alana Flores?

Alana Flores ha competido en tres ocasiones, de las cuales ha ganado todas sus peleas. Sus rivales han sido Nissaxter y Zeling, María Alejandra Villegas "MAV" y más recientemente, AriGeli.

Con un invicto en su historial y la motivación de tener a Sebastián Cáceres en la esquina, Alana Flores llega a Supernova Strikers con la confianza en alto para enfrentar a Gala Montes en uno de los duelos más esperados de la velada, donde buscará reafirmar su dominio sobre el ring y seguir construyendo su camino en el boxeo de creadores de contenido.

X: @alanafloresf

También te puede interesar: Supernova Strikers: ¿Cuándo y dónde ver el evento de boxeo de creadores de contenido?

