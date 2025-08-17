Estampa firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant apunta a romper récord histórico de subasta

La fiebre por los cromos de colección en la NBA podría alcanzar un nuevo techo. Una tarjeta única, con la firma de Michael Jordan y Kobe Bryant, se encuentra actualmente en subasta a través de Heritage Auctions y ya parte de un valor superior a los 5 millones de dólares, cifra que podría escalar más allá de los 6 millones en el evento Summer Platinum, programado para el 23 y 24 de agosto.

Firma de Jordan y Bryant podría romper récords | X

Se trata de una pieza de la serie “Dual NBA Logo Autographs”, lanzada entre 2004 y 2009, caracterizada por producir ejemplares únicos con la imagen y rúbrica de dos estrellas de la liga. Sin embargo, el atractivo especial de esta tarjeta radica en que es la única en la historia que reúne a Jordan y Bryant, dos de los jugadores más icónicos del baloncesto mundial.

“Esta es la única tarjeta que incluye a Michael Jordan y Kobe Bryant, lo que la convierte en la más codiciada de la serie Upper Deck Logoman. Además, debido a la trágica muerte de Kobe en 2020, siempre será la única”, explicó Chris Ivy, director de subastas deportivas de Heritage.

El diseño también eleva su valor: la firma de Bryant aparece junto al logotipo clásico de la NBA en rojo, blanco y azul, mientras que la de Jordan está plasmada sobre un emblema dorado que evoca el campeonato conquistado por los Bulls en la temporada 1996-97.

Una venta que amenaza todos los registros

Hasta ahora, el récord en una subasta pública lo ostenta un cromo de Luka Doncic, vendido en 2022 por 3,1 millones de dólares. En transacciones privadas, la cifra más alta corresponde a una tarjeta de Stephen Curry, adquirida por 5,9 millones en 2021.

El posible remate por más de 6 millones convertiría la tarjeta de Jordan y Bryant en la más cara jamás vendida en la historia del baloncesto, superando tanto a Doncic como a Curry y dejando atrás las marcas individuales de cada leyenda: 2,93 millones por un cromo de Jordan y 1,79 millones por uno de Bryant en su temporada de novato.

Tarjeta más cara en la historia de la NBA | X