Stephen Curry presente para apoyar a las Valkyries de Golden State

Stephen Curry, estrella de los Golden State Warriors en la NBA, fue captado mostrando todo su apoyo a las Golden State Valkyries durante su más reciente encuentro en la WNBA. El base asistió al partido y celebró desde las gradas, enviando un claro mensaje de respaldo al equipo femenil de su ciudad, que se llevó un valioso triunfo sobre las Los Angeles Sparks. Su presencia generó entusiasmo entre la afición y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Visita de lujo en la victoria de las de Golden State | X: @valkyries

Aficionado de lujo en el Chase Center

Durante el encuentro, Curry fue captado por las cámaras sonriendo y levantando los brazos para alentar a las Valkyries. La cuenta oficial de NBA México compartió el momento, destacando la conexión que la estrella mantiene con el deporte femenil. La aparición del MVP no pasó desapercibida, pues el público reaccionó con ovaciones al verlo disfrutar del juego y apoyar de forma activa a las jugadoras.

Este gesto refuerza el compromiso de Curry con el baloncesto en todas sus categorías, ya que en repetidas ocasiones ha manifestado su interés en promover la WNBA. Para las Valkyries, tener a un referente de la NBA en las gradas no solo representa un impulso moral, sino también una forma de visibilizar su trabajo y atraer más seguidores.

😎 Stephen Curry muestra todo su apoyo a las Golden State @valkyries de la @wnba 🤗⛹️‍♀️ pic.twitter.com/i0b5lgbMbr — NBA MÉXICO (@NBAMEX) August 10, 2025

Victoria sólida de las Valkyries ante Sparks

En la duela, las Golden State Valkyries se impusieron 72-59 a las Los Angeles Sparks, en un partido que dominaron en tres de los cuatro periodos. El equipo local cerró con fuerza gracias a un tercer cuarto contundente (23-11) que marcó la diferencia en el marcador. Con este resultado, las Valkyries igualaron su récord en 15 victorias y 15 derrotas, afianzándose en la pelea por la clasificación.

Veronica Burton fue la máxima anotadora con 16 puntos, seguida por Cecilia Zandalasini con 14 y Janelle Salaün con 11. Por su parte, Temi Fagbenle y Tiffany Hayes aportaron ocho unidades cada una, contribuyendo a un triunfo colectivo que contó con una defensa efectiva y control del ritmo del juego. Con Curry en las gradas y el equipo en un buen momento, las Valkyries suman confianza para encarar la recta final de la temporada.

Contundente victoria de las Valkyries

