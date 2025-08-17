David Faitelson presume a equipo de comentaristas para Supernova Strikers

El evento de boxeo de creadores de contenido, Supernova Strikers se alista para brindar emociones a la audiencia que se impacienta por su inicio. A través de redes sociales, David Faitelson presumió al equipo de comentaristas.

X: @supernovaboxing

¿Quiénes comentarán el Supernova Strikers?

"Mi domingo promete ser divertido", escribió Faitelson en sus redes sociales, con una imagen en la que sale acompañado de Ricardo Pérez y Slobotzky, de La Cotorrisa, y de Carlos Aguilar 'El Zar'.

La velada promete emociones intensas, con la pelea estelar entre la streamer Alana Flores y la actriz Gala Montes, duelo que ha generado gran expectación entre los fanáticos.

X: @supernovaboxing

¿Qué es Supernova Strikers?

La función no solo será un espectáculo deportivo, sino también un espacio que busca acercar el boxeo a nuevas audiencias, combinando entretenimiento y pasión por el deporte.

Con esta propuesta, Supernova: Orígenes apunta a consolidarse como una alternativa fresca dentro del boxeo, demostrando que el cuadrilátero también puede ser escenario para talentos que, aunque no vienen del ámbito profesional, desean vivir la experiencia de subirse al ring y brindar un espectáculo a la altura de las expectativas.

X: @supernovaboxing

También te puede interesar: Alana lanza picante mensaje a Gala Montes: “Le quiero partir su…”