David Faitelson responde a los abucheos en el Supernova Strikers

La tarde de este domingo, en el Palacio de los Deportes, David Faitelson fue protagonista de uno de los momentos más comentados durante la velada del Supernova Strikers.

Durante la presentación, donde se anunciaron a los miembros de La Cotorrisa, Carlos 'El Zar' Aguilar y a David Faitelson, el analista de TUDN fue abucheado por el respetable, aunque ahora sí contestó el ex de ESPN.

La afición abuchea a David Faitelson en #Supernova pic.twitter.com/IKkWB5iq0g — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) August 18, 2025

Mientras se escuchaban abucheos e insultos desde la grada del Palacio de los Deportes, David Faitelson comentó "No esperaba menos", además de que saludó al público.

David Faitelson ha sido blanco de críticas por la polémica en la que se vio envuelto con Alana Flores, específicamente, luego de la victoria de la streamer mexicana, que peleará la noche de este domingo frente a Gala Montes.

