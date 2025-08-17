Alana Flores vs Gala Montes EN VIVO Supernova Strikers

El Palacio de los Deportes se viste de gala para recibir uno de los espectáculos más comentados del año: Supernova Strikers 2025, un evento que combina boxeo, música y comedia en un mismo escenario. Entre gritos de expectación y una ola de polémicas previas, el choque más esperado será el de Alana Flores contra Gala Montes.

Más allá de los guantes y el cuadrilátero, la función ha acaparado titulares por enfrentar a dos personalidades del entretenimiento que trasladan sus diferencias al ring. La velada, que comienza a las 17:00 horas, cuenta además con la presencia de nombres populares como Franco Escamilla, quien se mide con el irreverente Escorpión Dorado, además de otras peleas con exponentes de la música y el streaming como Westcol, Mario Bautista, Mercedes Roa, Milica, Luis Pride y Shelao.

Pero el espectáculo no se limita a los combates. La noche tiene también tintes de festival musical con un cartel encabezado por Christian Nodal, María Becerra, Alemán, Xavi, Gabito Ballesteros, Óscar Maydón y Alan Arrieta. Para complementar la experiencia, los integrantes del popular pódcast La Cotorrisa se encargan de los comentarios en vivo, mientras que el creador de contenido Berth-Oh asume la conducción oficial.

Las tensiones entre Flores y Montes se intensificaron en las semanas previas debido a la diferencia de peso y estatura, un tema que levantó dudas sobre la equidad del combate. Aunque inicialmente se fijaron 54 kg para Alana y 62 kg para Gala, finalmente se decidió que no habría límite de peso, con un acuerdo inusual de guantes distintos: 12 onzas para Flores y 14 para Montes. El duelo será corto pero intenso: tres rounds de dos minutos.

La controversia, sin embargo, no quedó solo en lo deportivo. En el cara a cara, Gala Montes lanzó críticas directas relacionadas con el círculo de amistades de su oponente y con presuntas imágenes falsas que involucraban a Alana. Las declaraciones incendiaron las redes, donde Flores respondió con ironía y determinación, prometiendo que “le dará para llevar” a su rival. Todo ello ha convertido la pelea en un verdadero fenómeno mediático que seguramente dejará huella más allá del boxeo.

COMIENZA LA ALFOMBRA DE PRESENTACIÓN

El primero que aparece con los conductores Espe y Berth Oh es Franco Escamilla, quien se dice preparado para su pelea, además de llegar junto a su equipo y entrenadores.

Captura

Gala Montes ha llegado al evento con su outfit especial, excepto los zapatos, los cuales ha explicado que olvidó, por lo que llegó a la alfombra con sus botas de pelea.

Captura

Mercedes Roa también llega al evento completamente motivada de poder vencer a su rival.

Captura

Luis Pride es el siguiente en llegar.

Captura

Milica es la siguiente en llegar a la presentación de los peleadores y artistas.

Captura

Alana llega a la alfombra del evento completamente preparada para lo que llama "el combate con más producción en el que ha estado".

Captura

Comienza el evento: Supernova Stikers Amigo

Captura

Presentan al equipo de transmisión conformado por Carlos 'El Zar' Aguilar, David Faitelson y La Cotorrisa: Slobotzky y Ricardo Pérez.

Captura

Abucheos para David Faitelson desde su presentación y en cada intervención que tiene durante el evento.

Captura

PRIMERA PELEA DE LA NOCHE: SHELAO VS LUIS PRIDE

ROUND 1:

El mexicano Luis Pride domina el primer round, dentro del último minuto un tremendo derechazo sobre Shelao trae el primer conteo sobre el chileno.

Captura

ROUND 2:

Un inicio más tranquilo, aunque todavía con dominio de Pride.

Shelao responde con golpes al torso; el chileno también conecta un gran golpe.

ROUND 3:

El episodio más 'eléctrico', ambos comienzan con una ráfaga de golpes.

Izquierdazo de Shelao; nuevo golpe de Luis Pride provocando otro conteo del referee.

¡VICTORIA DE LUIS PRIDE! Conexión de golpes que derriban al chileno; el referee decide dar por terminada la pelea.

Victoria del mexicano en el primer combate de la noche | X: @supernovaboxing

Siguiente presentación musical: Xavi

Captura

SEGUNDA PELEA DE LA NOCHE: MILICA VS MERCEDES ROA

ROUND 1:

Comienzo frenético de ambas peleadoras, ninguna domina de momento.

Ligero dominio de Roa después de un par de golpes bien conectados.

ROUND 2:

Misma dinámica, combinación fuerte de golpes por parte de ambas.

Primer 'abrazo' de la pelea; Mercedes Roa se acerca a Milica.

Episodio bastante trabado, las dos competidoras se abrazaron en par de ocasiones.

Captura

ROUND 3:

Mercedes comienza de mejor manera la tercera parte de la pelea, aunque esto le acarrea un problema de vestuario.

Completamente agotadas, ambas mujeres trataron de conectarse golpes en la recta final; Roa alcanza a meter un último golpe.

Decisión de los jueces: ¡VICTORIA DE MILICA! Los jueces han visto ganar en su mayoría a la argentina.

Milica se lleva la primera victoria femenil | X: @supernovaboxing

Siguiente invitado musical: Christian Nodal

Captura

TERCERA PELEA DE LA NOCHE: WESTCOL VS MARIO BAUTISTA; PELEA SIN CARETA; CABELLERA VS CABELLERA

Mario Bautista tuvo su entrada acompañado del rapero Alemán | Captura

ROUND 1:

Probablemente el mejor inicio de una pelea; sin embargo, Mario Bautista comete una falta metiendo un golpe a destiempo sobre Westcol.

Segundo abrazo de la noche; esta vez no hay golpe ilegal de Bautista.

Caída de Mario Bautista; el referee se asegura que pueda continuar.

Termina el polémico round.

ROUND 2:

Comienzo agresivo de Westcol.

Nuevo abrazo en la pelea; el referee separa.

Mario pelea con la guardia baja.

Ráfaga de golpes por parte de ambos.

Mario Bautista manda a la lona a Westcol; se termina el combate.

¡VICTORIA DE MARIO BAUTISTA! EL REFEREE NO PERMITE CONTINUAR LA PELEA.

