‘Tienen una o varias neuronas…’ Faitelson ataca a la fanaticada argentina

Durante las últimas horas, el mundo del futbol estuvo en alerta, esto tras los actos violentos que tuvieron lugar en las gradas del estadio de Independiente, entre la afición local y la de la U de Chile, durante un duelo de Copa Libertadores.
Ante los hechos, el periodismo deportivo de todo el mundo se pronunció al respecto, pero el que más llamó la atención fue David Faitelson, quien fiel a su estilo no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo a los hinchas argentinos.
‘No distinguen entre un juego o la vida humana’
A través de su red social, X, David aseguró que el fanatismo de los argentinos no era normal y que este llega a nublar el juicio, asegurando que la gente no llega a separar la vida del deporte y lo crítico que puede ser eso.
Su crítica a la afición más pasional del planeta y su comentario sobre su inteligencia, causó revuelo, ya que lo tachan de generalizar a los fans y que no solo esa clase de violencia se presenta en Argentina, sino también en todo el mundo.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Cayó el rey! Botafogo quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de LDU de Quito