ExLiga MX explota contra Independiente: "Grindetti se preocupa más por los puntos que por la gente"

La Copa Sudamericana vivió uno de sus momentos más amargos en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile. El partido quedó marcado por la violencia en las gradas, por lo que diversos personajes del mundo del futbol han hablado al respecto, como el caso de Marcelo Díaz.

El referente del equipo chileno y exjugador de Pumas criticó al presidente del Rey de Copas, quien se manifestó sobre lo ocurrido en Avellaneda. Néstor Grindetti habló sobre lo que ocurrió en el duelo de la competición sudamericana, sin embargo, expresó más una preocupación por el tema deportivo que por los incidentes.

Ante las declaraciones del presidente del equipo Rojo, 'Chelo' Díaz cuestionó al dirigente: "Ahora escuchaba declaraciones de su presidente. En vez de preocuparse por la integridad física y humana de los hinchas se preocupaba por cuestiones futbolísticas. Me parece fuera de contexto, algo repudiable".

De igual forma, Díaz continuó sus declaraciones hacia Grindetti: "Solamente nos tiene que importar la seguridad y la salud de todos los hinchas porque me imagino que también del equipo de ellos hay hinchas que están lastimados. Lo importante es la vida humana y ellos no han tenido respeto por ello".

Familiares y amigos en las tribunas

El exjugador de los del pedregal también agregó que varios familiares y amigos de integrantes del club se encontraban en las gradas, por lo que la situación fue aún más estresante. Díaz afirmó que CONMEBOL debe buscar una suspensión a los responsables.

"En Argentina se ha quedado parte de nuestra delegación pendientes de nuestros hinchas en los hospitales y los que están detenidos y están trabajando para que regresen pronto a sus hogares", agregó Díaz.

