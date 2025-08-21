Las terribles imágenes que se vieron en el Estadio Libertadores de América por el choque entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile sigue traspasando fronteras y generando un sinfín de reacciones.

Arturo Vidal, leyenda de la Selección Chilena, lanzó un contundente mensaje en redes y calificó los hechos como una "vergüenza".

Además, hizo un llamado a la afición y las autoridades para evitar que este tipo de sucesos vuelvan a ocurrir en un partido de futbol. También mandó palabras de aliento para las personas afectadas.

"Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El futbol no puede seguir así. Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero todos puedan volver a casa".

El saldo del enfrentamiento

Los incidentes en el Estadio Libertadores de América tuvo consecuencias graves y ocasionó que una docena de personas fueran hospitalizadas derivado de las lesiones y heridas.

Según palabras del presidente de U de Chile, Michael Clark, cuatro personas permanecen en el hospital, una de ellas en estado grave. Además, confirmó que no hubo víctimas fatales.

Asimismo, más de un centenar de aficionados chilenos fueron detenidos por la policía de Avellaneda.

