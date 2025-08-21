Periodista argentino compara violencia en el futbol mexicano y argentino: "Nos duele"

Un nuevo episodio negro en el futbol internacional se registró la noche de este miércoles 20 de agosto, cuando las aficiones de Independiente de Avellaneda y la U de Chile cayeron en una sangrienta riña que dejó terribles imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Esto ocurrió días después de que en México, en dos partidos del Apertura 2025 de la Liga MX, también hubo riñas en las tribunas. Al respecto, el reportero Leonardo Ojeda de Radio Continental, en charla con RÉCORD+ EN VIVO (programa que se emite de lunes a viernes a las 13:00 horas, en nuestra cuenta de Youtube https://www.youtube.com/@RecordMx), comparó las situaciones.

México registró hechos violentos el pasado fin de semana | IMAGO 7

"Esto trasciende la camiseta", y añadió que cuando en México se dan hechos violentos graves, como el de Gallos Blancos contra Atlas en el Estadio Corregidora en marzo de 2022, unos pagan todos por algunos fanáticos.

"Queremos un espectáculo como corresponde. Cuando nosotros recibimos un reporte de que pasa en México, como pasa aquí, nos duele mucho. A ustedes ahí y a nosotros acá. Tenemos que estar firmes", añadió.

La violencia en los estadios no es solo en Argentina o México | AP

Sin sanciones para los clubes por parte de Conmebol

El reportero argentino relató que fue una noche atípica, en la cual no hubo el nivel de seguridad y revisión que sí tienen en otros partidos de la liga local en Argentina. "Lo que se vivió fue un pandemonium. Fue tenebrosa", y consideró que ninguna autoridad va a asumir la responsabilidad. "Todos se van a tirar la bola".

Por último, mencionó que de momento no hay sanciones oficiales por parte de la confederación, pues el tribunal de disciplina sigue investigando, pero que se "presume que ambos clubes van a quedar elimiandos". De igual forma, compartió que ambos equipos estarían descartados para 2026 y que podría ser una sanción de hasta ocho juegos a puerta cerrada para Independiente.

La violencia en el estadio de Independiente causó revuelo internacional | AP