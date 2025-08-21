Copa Libertadores 2025: Así se jugarán los Cuartos de Final

La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa decisiva y ya comienzan a definirse los Cuartos de Final, donde ocho equipos de Sudamérica siguen en carrera por el título más prestigioso del continente. La competencia organizada por la Conmebol empieza a perfilar a sus favoritos rumbo a la gran final.

Esta semana se definen todos los partidos de Otavos de Final, por lo que, la Copa Libertadores ya entra en su recta final. Hasta el momento, ya tenemos dos cruces confirmados. Con tres equipos argentinos y dos brasileños, la antepenúltima ronda empieza a tomar forma

Estudiantes de La Plata empató 0-0 con Cerro Porteño y sostuvo la ventaja que había conseguido en Paraguay. Más tarde, Flamengo volvió a imponerse sobre Internacional de Porto Alegre (2-0) y se convirtió en el rival del “Pincha”, para la siguiente ronda.

El martes, Vélez Sarsfield fue el primer clasificado a cuartos tras vencer 2-0 a Fortaleza en medio de un diluvio en Liniers. Su rival será Racing Club, que dio vuelta la serie ante Peñarol con un 3-1 agónico, por lo que tendremos duelo de argentinos en esta ronda.

Por el otro sector del cuadro, River Plate recibirá este jueves a Libertad luego del 0-0 en Asunción. El ganador de esa llave se medirá probablemente con Palmeiras, que tras golear 4-0 a Universitario en Lima tiene pie y medio en la siguiente ronda.

En otra serie, Sao Paulo ya está clasificado tras haber eliminado a Atlético Nacional por penales y enfrentará al vencedor del duelo entre Liga de Quito y Botafogo, que en la ida terminó 1-0 para los brasileños.

Cruces de Cuartos de Final (hasta ahora confirmados)

Vélez Sarsfield vs Racing Club

Estudiantes de La Plata vs Flamengo

River Plate/Libertad vs Palmeiras/Universitario

San Pablo vs Liga de Quito/Botafogo

Los Cuartos de Final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre, las Semifinales están previstas para jugarse entre el 21 y el 29 de octubre mientras que la Gran Final se hará el sábado 29 de noviembre en Lima, en Perú.

