Copa Sudamericana: ¿Cómo se definirá la serie entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile?

La Copa Sudamericana se encuentra ante un escenario inédito tras la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile. El encuentro, que se encontraba 1-1 hasta los tres minutos del segundo tiempo, fue suspendido de manera definitiva por decisión de la CONMEBOL después de los incidentes registrados en las tribunas del estadio de Avellaneda.

La determinación de no reanudar los minutos restantes abre el debate sobre cómo se resolverá la serie. El reglamento de la Confederación Sudamericana de Futbol contempla varias alternativas cuando un partido no puede continuar por causas ajenas al juego, lo que deja en manos de los órganos disciplinarios la decisión final.

El Artículo 18 del reglamento establece una serie de sanciones posibles que van desde advertencias, multas y clausura de estadios, hasta la determinación del resultado de un encuentro o incluso la descalificación de un club en la competencia. Esto también contempla la posibilidad de repetir un partido, aunque la categoría de “cancelación” suele descartar dicha opción.

En este caso, el Tribunal de Disciplina, la Comisión de Ética y la Cámara de Apelaciones de CONMEBOL deberán analizar los informes arbitrales y de seguridad para definir qué responsabilidades corresponden a Independiente y a Universidad de Chile. La dificultad se centra en que los incidentes involucraron a hinchas de ambas parcialidades.

El antecedente más cercano se produjo en la Copa Libertadores 2025, cuando Colo Colo vio interrumpido su duelo ante Fortaleza. La CONMEBOL resolvió otorgar el triunfo 3-0 al club brasileño y, además, sancionó económicamente al equipo chileno y lo obligó a disputar varios partidos sin público. Ese precedente podría influir en la decisión del caso actual.

Los incidentes en Avellaneda comenzaron en el primer tiempo con el lanzamiento de proyectiles desde la tribuna visitante hacia la local. La tensión escaló en el entretiempo con piedras, butacas y una bomba de estruendo que fue detonada en las inmediaciones del estadio. La situación se volvió insostenible a los tres minutos de la segunda parte.

El árbitro Gustavo Tejera dialogó con el jefe de seguridad y con los capitanes antes de decretar la cancelación definitiva. El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, expresó: “Hay gente de Independiente que tiene su familia ahí y les están tirando cosas”. El clima en las tribunas se mantuvo tenso incluso después de la suspensión.

La organización del torneo comunicó que la resolución de la serie se definirá en instancias judiciales internas. Hasta que exista un fallo, no habrá confirmación sobre si uno de los equipos avanzará directamente, si el partido se dará por perdido a alguno de los dos o si se establecerá un marcador oficial.

