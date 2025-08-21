Monumental blindado tras el escándalo en Avellaneda: River–Libertad con más de mil policías y controles extra

El Estadio Monumental se prepara para una noche caliente de Copa Libertadores. River Plate recibe a Libertad por los Octavos de Final con un despliegue inusual: más de mil policías y un esquema de controles reforzados dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. La expectativa es de tribunas colmadas y un duelo de alto voltaje en lo deportivo, pero también de máxima rigurosidad en materia de prevención.

El operativo se monta en el marco de los hechos lamentables ocurridos hace horas en Avellaneda, cuando el partido Independiente–Universidad de Chile por la Copa Sudamericana fue cancelado por gravísimos incidentes entre hinchadas, que dejaron decenas de heridos y más de un centenar de detenidos. CONMEBOL remitió el caso a sus órganos disciplinarios y la suspensión quedó sellada por falta de garantías, en un episodio que generó repercusiones diplomáticas y condenas públicas.

Con ese antecedente fresco, la consigna oficial es clara: minimizar riesgos, aislar parcialidades y acelerar los controles de ingreso. Se espera la presencia de cerca de mil simpatizantes paraguayos de Libertad, y el dispositivo busca que la fiesta del futbol no se vea empañada por nuevos incidentes.

Cómo se organiza la Tribuna y el “pulmón” de seguridad

Los visitantes ocuparán un sector específico de la Centenario alta, en el codo contiguo a la Belgrano. Como Libertad no agotó el cupo de 4.000 entradas, se delimitará un “pulmón” con apoyo de seguridad privada para separar a las hinchadas: acrílicos a ambos lados y lonas rojas para bloquear contacto visual y minimizar provocaciones. Además, alambrado perimetral para desalentar el lanzamiento de objetos. El resto de la cabecera quedará para el público local.

Este diseño de anillos y barreras físicas replica criterios de segmentación y contención que la autoridad local viene promoviendo para partidos internacionales con aforo completo en el Monumental, hoy el estadio con mayor capacidad de Sudamérica tras sus obras de ampliación.

Accesos, tres anillos de control y “Tribuna Segura”

Para evitar cruces entre parcialidades, los hinchas de Libertad ingresarán exclusivamente por Padre Neuman, mientras que el público de River lo hará por Udaondo y Libertador. Habrá tres anillos de filtro con lectura de QR en las entradas y cacheos preventivos. Se solicita a los asistentes llegar con antelación: las puertas abrirán a las 18:30 (tres horas antes del inicio), con operativo de tránsito y señalización en los accesos.

El dispositivo se apoya, además, en el programa “Tribuna Segura”, que permite identificar personas con derecho de admisión e impedir su ingreso. Este sistema, dependiente del Ministerio de Seguridad, se utiliza en eventos futbolísticos de alcance nacional y ha sido recientemente actualizado y coordinado con otras jurisdicciones.

Un partido clave bajo tolerancia cero

La consigna es tolerancia cero frente a cualquier conducta violenta. El contexto regional tras la noche de Avellaneda —con suspensión del juego, heridos y más de 100 detenciones— obliga a extremar cuidados. Para River–Libertad, el objetivo institucional es que la pasión se exprese en la cancha, con la clasificación en juego, y que las tribunas sean seguras del primer al último minuto.

