“Queremos los puntos”: la polémica frase de Grindetti tras una noche de violencia en la Sudamericana

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se pronunció tras los graves incidentes ocurridos en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad de Chile, que terminó suspendido en el inicio del segundo tiempo. Lejos de enfocarse en la violencia, el dirigente puso sobre la mesa un reclamo deportivo que ya genera polémica: “Queremos los puntos”.

Hubo violencia en el Estadio | AP

Independiente pidió sanciones y apunta contra Universidad de Chile

Grindetti viajó este jueves a Asunción, donde presentó el descargo del club ante la CONMEBOL, organismo que deberá definir el futuro del encuentro y las sanciones para ambas instituciones.

“El partido fue cancelado por la violencia generada por los simpatizantes de Chile. Vengo a contar lo que pasó y a transmitir que vamos a defender a la gente y a los intereses de Independiente”, declaró el directivo en el aeropuerto paraguayo.

Además, aseguró que existen pruebas contundentes contra la hinchada visitante: “Están claros en los videos los hechos de vandalismo de los hinchas chilenos desde antes que empezara el partido. Hasta que finalmente CONMEBOL tomó la decisión de cancelar el partido”.

Acusó a la fanaticada rival | AP

“Tenemos derecho a los puntos”

El presidente del Rojo no ocultó sus intenciones de reclamar el triunfo en los escritorios, “¿Si vamos a pedir los puntos por ganados? Vamos a defender todo, tenemos derecho a eso, a los puntos, y que tomen medidas con los que hicieron esa violencia”, señaló.

En la noche del miércoles, ya había adelantado su postura en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, subrayando la responsabilidad de la U de Chile: “Hay 90 detenidos que son de la U, hay un claro responsable. Corresponde una sanción al club chileno y una liberación de responsabilidad a Independiente”.

“Nosotros vamos a defender la posición de Independiente en todas las instancias que correspondan. Hay fotos, videos y testimonios que muestran un claro responsable: la gente de la U de Chile”, concluyó el presidente.

Busca llevarse los tres puntos | AP

¿Qué decidirá CONMEBOL?

La Confederación Sudamericana de Fútbol será la encargada de definir si el partido se reprograma, se da por perdido a alguno de los equipos o si habrá sanciones económicas y deportivas para las instituciones. Por lo pronto, Independiente insiste en reclamar los puntos, mientras la polémica crece en el continente.

