David Faitelson explota contra el presidente de Independiente tras violencia

La Copa Sudamericana 2025 quedó manchada por la violencia extrema en el estadio Libertadores de América, durante el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. La Conmebol anunció la cancelación del partido debido a la falta de garantías de seguridad, luego de que se registraran enfrentamientos brutales entre aficionados, heridos de gravedad e incluso reportes de víctimas fatales.

En medio del caos, las declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, generaron gran indignación. El directivo, en entrevista con TyC Sports, puso el foco en la destrucción de los baños del estadio. Además, quitó responsabilidad a su equipo y a sus aficionados asegurando que, fue todo culpa de los seguidores del conjunto visitante.

Responsabilizó a la U de Chile

“Es lamentable, algo que debería ser una fiesta. Un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, sacaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Estoy con bronca, amargado y angustiado. El público de Independiente no se merecía una cosa así”.

Grindetti también responsabilizó a la parcialidad chilena de los incidentes violentos y defendió a la afición local, “Ya hablamos con Conmebol y vamos a estar defendiendo a Independiente. No tenemos nada que ver. El problema fue de un solo público. Hay 90 detenidos de la ‘U’”.

La crítica de David Faitelson

Las palabras del directivo no pasaron desapercibidas. En redes sociales, múltiples aficionados y periodistas cuestionaron que el presidente de Independiente priorizara el tema de los baños mientras había personas heridas y víctimas que lamentar.

Uno de los más duros fue el periodista mexicano David Faitelson, quien lanzó un contundente mensaje contra Grindetti, “El presidente del Independiente preocupado por sus baños… Si así están los dirigentes, ya entiendo por qué de esos imbéciles en la tribuna”.

La polémica sigue creciendo y la Conmebol deberá resolver las sanciones correspondientes, mientras el fútbol sudamericano vuelve a quedar en el ojo del huracán por hechos de violencia en los estadios.

