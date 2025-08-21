David Faitelson critica fichaje de Edson Álvarez con el Fenerbahce

Volvió a aparecer el hombre que siempre está ahí cuando de noticias y polémica de futbol se trata: David Faitelson. Esta vez, el periodista mexicano criticó la decisión del mediocampista Edson Álvarez de llegar al Fenerbahce.

Álvarez en West Ham | @EdsonAlvarez19

Declive en su nivel

A través de la red social, X, Faitelson publicó un mensaje para el canterano americanista, asegurando que su salida de la Premier a la Liga de Turquía, es debido a su declive en el nivel futbolístico.

“Lo de Edson Álvarez a Turquía también lo podemos ver como un nuevo alejamiento del futbolista mexicano de los mayores niveles del juego…”, publicó David Faitelson.

|

Como era de esperarse, causó revuelo entre sus seguidores y los que vieron la publicación, pues aseguraron que no puede ser visto de esa manera, haciendo énfasis en que el actual técnico del Fenerbahce, José Mourinho, puede enseñarle muchas cosas a Edson.

Faitelson volvió a ser parte de la polémica, ya que aunque es bien sabido que al periodista le gusta sacar comentarios ‘picantes’, algunas veces sus mismos seguidores le hacen ver que su crítica llega ser más tendenciosa que objetiva.

Faitelson en el evento SUPERNOVA | @DavidFaitelson_

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Piqué y Shakira ponen en venta lujosa mansión en Esplugues