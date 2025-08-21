'No son hinchas, son asesinos': José Ramón Fernández explota tras violencia en Sudamericana

Los actos de violencia ocurridos en la Copa Sudamericana entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile han dado mucho de qué hablar en las últimas horas y ha generado un sinfín de comentarios, especialmente en redes sociales.

Varios expertos y periodistas de renombre han compartido sus posturas sobre el tema y José Ramón Fernández no se quedó atrás.

A través de una publicación en su cuenta de X, el comunicador de ESPN lanzó un contundente mensaje y señaló que a los involucrados no se les debe llamar hinchas, sino "asesinos".

"No son hinchas, son verdugos. ¡Asesinos!", escribió Joserra acompañado de un video que muestra a un hombre atacar a otro con un tubo.

El saldo del enfrentamiento

Los incidentes en el Estadio Libertadores de América tuvo consecuencias graves y ocasionó que una docena de personas fueran hospitalizadas derivado de las lesiones y heridas.

Según palabras del presidente de U de Chile, Michael Clark, cuatro personas permanecen en el hospital, una de ellas en estado grave. Además, confirmó que no hubo víctimas fatales.

Asimismo, más de un centenar de aficionados chilenos fueron detenidos por la policía de Avellaneda.

