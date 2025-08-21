Autoridades ven al Barcelona jugando en el Montjuic por 'unos meses más'

Tras sufrir retrasos en la remodelación del Spotify Camp Nou, las autoridades de Barcelona ven al Barça jugando "por unos meses" en el Estadio Olímpico de Montjuic, recinto que ha sido su casa las últimas temporadas.

Albert Batlle, teniente de alcalde de la ciudad catalana, explicó que "lo prudente" sería que el club comience a tener otras opciones en la mesa y mencionó al Lluis Companys como el escenario perfecto.

"Es prudente por parte del Barça empezar a pensar en alternativas. No hace falta prisas porque en Barcelona está el Olímpico, que ya se utilizó el año pasado y probablemente será utilizado unos meses más. Pero no quiero avanzarme", dijo a RAC1.

Asimismo, el funcionario aclaró que el conjunto blaugrana no ha presentado el certificado final de obra ante el ayuntamiento, por lo que sugirió al Barcelona activar un "plan B".

La idea del club es poder tener actividad en el Camp Nou, con capacidad limitada, el 14 de septiembre en el partido contra Valencia de LaLiga, sin embargo, las posibilidades día con día son menores.

El propio Batlle señaló que es indispensable que el inmueble cumpla con ciertos requisitos y condiciones que garanticen la seguridad de los asistentes, por lo que el club debe esperar los dictámenes y certificaciones finales que emiten las autoridades antes de programar una fecha de reapertura.

"Activar un plan B es de una prudencia elemental. El Barça sabe que tiene que cumplir unos determinados requisitos y, si no lo hace, tendrá que buscar alternativas. Aún no ha presentado el certificado final de obra. Los responsables deberán certificar el final de las obras y los equipos inspectores del Ayuntamiento deberán hacer sus dictámenes, pero la pelota en estos momentos, y nunca mejor dicho, está en el tejado del Barça, que debe cumplir las condiciones"

