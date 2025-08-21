¡Trato hecho! Edson Álvarez dejará la Premier League y jugará con el Fenerbahçe

Tras días de negociaciones, el futuro de Edson Álvarez finalmente quedó decidido y jugará en Turquía con el Fenerbahçe de José Mourinho.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el equipo turco llegó a un acuerdo con West Ham para fichar al mexicano, quién se unirá en calidad de préstamo por un año.

El reporte detalla que la operación incluye una cláusula de opción de compra, aunque no se reveló la cantidad. El 'Machín' viajará hoy mismo a Estambul para presentar exámenes médicos e integrarse lo antes posible al resto de la plantilla.

Edson Álvarez pelea el balón en un partido del West Ham | AP

Mourinho fue clave

El propio Fabrizio señala que José Mourinho fue muy importante en la negociación, ya que habló directamente con Álvarez y le expresó su deseo de ficharlo.

Además, lo sedujo la idea de poder jugar competencias europeas, recordando que Fenerbahçe está cerca de conseguir su boleto a la Champions League; se encuentra disputando la ronda de Playoffs ante Benfica, la cual se define la próxima semana.

Mourinho en un partido del Fenerbahçe | AP

Otros mexicanos en Turquía

Con este movimiento, Edson Álvarez se convertirá en el sexto futbolista azteca que milita en la Superliga de Turquía y el segundo en defender la camiseta de los Canarios Amarillos.

El primero de ellos fue Sergio Almaguer, quien dejó Cruz Azul en 2002 para unirse al Galatasaray. En 2006, Antonio de Nigris fichó por Gaziantepspor y se mantuvo en la liga por tres años.

Para la temporada 2009/10, Giovani dos Santos probó suerte en Galatasaray, aunque no tuvo mucho éxito. Cinco años después, el naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, se convirtió en jugador del Eskisehirspor.

Finalmente, el último mexicano en tener actividad en el futbol turco fue Diego Reyes con el propio Fenerbahçe para la campaña 2018/19.

