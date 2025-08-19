"Me obligaba a pensar": Mourinho señala a Messi como el jugador que más le ayudó a crecer

José Mourinho es uno de los entrenadores actuales con la trayectoria más destacada. El portugués presume dos títulos de Champions League, con Porto e Inter de Milan, y ha dirigido a grandes figuras durante su paso en clubes como Chelsea, Real Madrid y Manchester United.

Sin embargo, si se trata de elegir a un jugador clave en su crecimiento, irónicamente no es uno de los que estuvo bajo su mando, sino un rival: Lionel Messi. Así lo ha reconocido el propio estratega en un par de ocasiones, la más reciente en entrevista con SportyNet.

Mou reconoció la importancia de Messi en su carrera | CAPTURA

Las palabras de Mourinho sobre Messi

Al ser cuestionado sobre quién es el jugador en su carrera que lo ha obligado a crecer más, el portugués no dudó en responder que el argentino. "Porque cada vez que jugaba contra él me obligaba a pensar muchísimo", declaró cuando se le cuestionaron sus motivos.

No es la primera vez que Mourinho destaca la importancia de la Pulga en su carrera. En 2019, en entrevista con la Agencia EFE, también elogió al capitán de la Selección de Argentina. "Nunca jugó en mi equipo pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo", declaró en esa ocasión.

El portugués enfrentó varias ocasiones a Messi | EFE

¿Cuántas veces se enfrentaron Messi y Mourinho?

Hasta ahora, The Special One ha dirigido contra el Barça en 27 ocasiones, entre Champions League, LaLiga y Copa del Rey. Ganó ocho de esos enfrentamientos y perdió diez, con nueve empates.

De esos compromisos, seis fueron al frente del Chelsea, de los cuales solo en cuatro estuvo Messi, con balance de dos empates, un triunfo y una derrota para el argentino. Mientras que con Inter de Milan, Mou enfrentó cuatro veces a los blaugranas, con dos descalabros, una victoria y un empate; Leo se quedó en la banca solo en una de las derrotas de los italianos.

Por último, con Real Madrid el balance es de 17 partidos, con cinco victorias, seis derrotas y seis empates, y en todos estuvo presente Messi. Es decir, que en total el argentino y el portugués se cruzaron -en campo- en 24 partidos, con nueve victorias, nueve empates y 11 goles para el jugador, y seis triunfos para el entrenador.

Mouinho consideró a Messi un gran rival | CAPTURA