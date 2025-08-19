Claudio Echeverri deja a Manchester City para jugar con Bayer Leverkusen

Claudio Echeverri no jugará con Manchester City la Temporada 2025-26 y se irá cedido al Bayer Leverkusen. Así lo confirmaron diferentes reportes, como el de Fabrizio Romano, quien aseguró que el argentino ya está listo para presentar sus exámenes médicos.

De acuerdo con la fuente mencionada, el acuerdo entre los Citizens y las Aspirinas fue de una cesión directa, sin cláusula de compra. Además, el club alemán será el responsable de cubrir el salario del jugador. Se espera que su presentación se haga este miércoles, una vez que firme su contrato.

El 'Diablito' no entraba en planes del City

City se convenció con oferta de Leverkusen

Desde hace varias semanas se supo que el 'Diablito' no entraba en planes de Pep Guardiola para esta temporada, pero el club no quería solo vender al jugador que llegó durante el mercado de invierno. Inicialmente se pensó en colocarlo en Girona, institución que también pertenece a City Group, y también sonó para la Roma.

No obstante, el club italiano quería un acuerdo con cláusula futura, lo que no convencía a los ingleses. Por ello, la oferta de Leverkusen terminó por convencer a la directiva, de acuerdo con One Football.

Esta semana se hará oficial la contratación

¿En riesgo su participación en el Mundial Sub-20?

Aunque Lionel Scaloni incluyó al jugador de 19 años en la prelista de la Selección Argentina para la Fecha FIFA de septiembre, su participación con la Albiceleste no era una certeza. Para el torneo que sí se tenía contemplado era el Mundial Sub-20, a celebrarse en chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Al tratarse de una competencia juvenil, los equipos no están obligados a ceder a sus jugadores. En el caso de Echeverri, al no estar en planes del City parecía sencillo que lo prestarán, pero ahora dependerán de la buena voluntad de Leverkusen y su técnico Erik ten Hag.

Echeverri no entraba en planes del City