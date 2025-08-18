Mbappé, Bellingham y Vinicius lideran al Real Madrid, la plantilla más valiosa del mundo

Banderazo de salida para el Rey de Europa. Real Madrid empieza la temporada 2025-26 este martes en el duelo ante Osasuna, como la plantilla más valiosa del mundo en la actualidad. Con un valor arriba de los mil millones de euros y tres jugadores en el Top 5 de futbolistas mejor valuados, la nueva era con Xabi Alonso al mando comienza en busca de su primer triplete en la historia.

El equipo blanco arranca esta campaña con un valor de plantilla de mil 400 millones de euros, según Transfermarkt. Con esta cifra, el 15 veces campeón de Champions League lidera este rubro en todo el futbol, en un ranking que domina ampliamente la Premier League, pues en el Top 5 hay tres equipos ingleses, por apenas un español y un francés.

Son la plantilla de mayor valor | MEXSPORT

En segundo lugar de esta lista se encuentra el Arsenal de Mikel Arteta con un valor de mil 320 millones de euros. En el tercer puesto se posiciona el Manchester City de Pep Guardiola con su plantilla de mil 300 mde. En el cuarto escalón se encuentra el actual monarca de Champions League, París Saint Germain, con un valor de plantilla de mil 190 millones de euros y para cerrar el Top 5 está el Chelsea con mil 170 mde de valor.

Asimismo, la actual plantilla es la más valiosa en la historia del Real Madrid. Con los actuales 1,400 millones de euros de valor, se supera a la de la campaña 24-25 que estaba valuada en mil 350 mde. De igual manera, es apenas la tercera vez que un plantel del equipo blanco supera los mil millones de euros en cuanto a la valuación.

Cuenta con jugadores de primer nivel | MEXSPORT

En cuanto a jugadores, el cuadro merengue también tiene a tres futbolistas en el Top 5 de los mejores valuados. Aunque en primer lugar está Lamime Yamal (Barcelona) con un valor de 200 mde, después se encuentran Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé y Jude Bellingham (Real Madrid) empatados con una valuación de 180 millones de euros y con 170 mde de valor cierra Vinicius el Top 5.

GALÁCTICOS 2.0 DE LA MANO DE XABI ALONSO

Además de iniciar una nueva etapa en el banquillo con Xabi Alonso, también empieza la era de los ‘Galácticos 2.0’. Con Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior y la incorporación de Franco Mastantuno, quien ya está en la convocatoria ante Osasuna, la afición del Real Madrid sueña con una época dorada de la mano de estas cuatro estrellas.

Mbappé lidera al equipo | MEXSPORT

Aunque ganó la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, además de anotar 44 goles en su primera temporada con el equipo blanco, Kylian Mbappé tiene ‘sed de revancha’ tras no haber levantado títulos como LaLiga, Copa del Rey o Champions League en la campaña anterior. Además, ya con el ‘10’ en la espalda, buscará darle las alegrías a la afición merengue que esperan desde su llegada.

En una temporada que se vio mermada por no haber ganado su primer Balón De Oro, Vinicius Junior también espalda otro futbolista que busca darle vuelta a su situación actual. En su octava campaña como jugador del Real Madrid, el extremo brasileño buscará volver a la cima del futbol mundial y ampliar su palmarés, en el cual ya tiene 14 campeonatos.

Tendrá a los nuevos Galácticos | MEXSPORT

Por otro lado, Franco Mastantuono, nuevo elemento del equipo blanco, buscará demostrar porque han confiado en él con apenas 18 años de edad. El extremo argentino llegó al equipo merengue procedente de River Plate a cambio de 45 millones de euros y un contrato com vigencia hasta agosto de 2031.

