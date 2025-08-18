Napoli apunta a perder a Lukaku por varios meses pero ya tendrían su reemplazo

Napoli llega con incógnitas rumbo al inicio de temporada, en el cual buscarán defender su título de Serie A. El delantero Romelu Lukaku apunta a ser operado tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo. Ahora parece que se perderá varios meses por lo que los napolitanos necesitarán buscar su reemplazo.

Los exámenes médicos mostraron que Lukaku tiene un daño de “alto grado” en el músculo del muslo de su pierna izquierda, dijo el Napoli. Añadió que el delantero “ya ha comenzado su programa de rehabilitación y también se someterá a una consulta quirúrgica”.

Deberá ser operado | AP

Los números de Lukaku

La campaña pasada disputó 38 partidos con Napoli en los cuales logró marcar 14 goles y dar 11 asistencias, siendo estos, sus mejores números en los últimos cuatro años, desde que marcó 24 goles y dio nueve asistencias con el Inter de Milán.

Tuvo una buena temporada | AP

El reemplazo de Lukaku

Ahora, ante la baja del delantero belga, los campeones de Serie A están obligados a buscar a un nuevo delantero y, de acuerdo con reportes, el equipo ya tendría a su nuevo refuerzo en la mira. De acuerdo con información el equipo habría puesto la mira en el delantero de Manchester United, Rasmus Højlund.

Cabe destacar que, Napoli no es el único equipo que está interesado en fichar al delantero danés. En los últimos días, el Milán, equipo del mexicano Santiago Giménez, también mostró su interés, sin embargo, todo parece indicar que el centro delantero quiere mantenerse en la Premiere League.

Quieren al danés | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: San Lorenzo tiene deuda millonaria y piden que se declare en quiebra