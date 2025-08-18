San Lorenzo tiene deuda millonaria y piden que se declare en quiebra

San Lorenzo atraviesa una de sus crisis institucionales y financieras más delicadas de los últimos años. El fondo suizo AIS Group, con el que el club mantiene una deuda desde fines de 2019, solicitó la quiebra del “Ciclón” tras incumplimientos en el plan de pagos acordado.

De acuerdo con la Sala C de la Cámara Comercial, el club de Boedo tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar un descargo oficial y depositar la suma de 5 millones 300 mil dólares con el fin de evitar la quiebra.

Están en deuda | X @SanLorenzo

Origen de la deuda de San Lorenzo

El préstamo con AIS Group, radicado en Luxemburgo, se originó entre 2019 y 2020 durante la gestión de Marcelo Tinelli como presidente. El club recibió 4 millones de dólares en dos desembolsos, primero 2.5 millones en noviembre de 2020 y después 1.5 millones en febrero de 2021.

Estos fondos se destinaron principalmente a gastos corrientes en plena pandemia de coronavirus, incluyendo los fichajes de los mellizos Ángel y Óscar Romero. Como garantía, la dirigencia cedió parte de los derechos económicos del pase de Adolfo Gaich al CSKA de Moscú, operación que alcanzó los 8.5 millones de euros.

Se endeudaron pro fichar jugadores | X

Incumplimientos y pedido de quiebra

Aunque en un inicio ambas partes habían pactado un plan de pagos, San Lorenzo incumplió con la presentación de documentos y los plazos estipulados. Esto provocó la reactivación del reclamo con intereses y penalidades, elevando la deuda a más de 5.3 millones de dólares.

La Cámara Comercial aclaró que “el pedido de quiebra es una denuncia de insolvencia que no tiene por finalidad canalizar el cobro de un crédito individual, sino que constituye un estado de impotencia que afecta a todo el patrimonio del deudor”.

Piden que el club se declare en bancarrota | X @SanLorenzo

Ahora, el club azulgrana tiene cinco días hábiles para presentar un descargo y abonar la millonaria deuda. De no hacerlo, el pedido de quiebra podría marcar un antes y un después en la historia de la institución.

