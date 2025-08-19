Joao Félix catapulta pase de Al-Nassr a la Final de la Supercopa de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo se acerca a su primer título con Al Nassr, los Caballeros de Najd avanzaron a la Final de la Supercopa de Arabia Saudita tras vencer 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema, en el inicio de una nueva temporada.
Apenas a los 10 minutos de juego Sadio Mané se haría presente en el marcador con una volea a la altura del manchón de penal para abrir el marcador; sin embargo, pasaría de héroe a villano al 25’ se terminaría yendo a las regaderas por una roja.
Sin embargo, antes de que se fuera expulsado el senegalés Steven Bergwijn empataría los cartones en Hong Kong después de una buena jugada dentro del área.
El marcador ya no se movería en la primera mitad con un Cristiano Ronaldo que intentó a base de su talento pero no lograría hacerse presente en el marcador.
Joao Félix anota su primer gol
Para la segunda parte, llegaría el estreno de Joao Félix quien arrancaría de titular y al 61’ pondría el segundo en la cuenta tras un pase de ‘CR7’ quien tenía todo para definir pero decidió ceder para el primer gol de su compatriota.
A la Final
Con el resultado Al Nassr selló su pase a la Final de la Supercopa de Arabia Saudita donde ya espera rival, mismo que saldrá del Al Qadisiya de Julián Quiñones y Al-ahli Saudi.
